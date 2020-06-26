Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
İŞ DÜNYASI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Haziranın işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 29 Haziran'da başlıyor.
Haziranın işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 29 Haziran'da başlıyor.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.

  • Selçuk, "Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi.

Bakan Selçuk ayrıca IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.


'İstihdam Kalkanı' paketi geliyor: Genç istihdamını kolaylaştıracak
EKONOMİ
'İstihdam Kalkanı' paketi geliyor: Genç istihdamını kolaylaştıracak

Kıdem tazminatında yeni dönem 2022’de: Kazanılmış haklar korunacak
EKONOMİ
Kıdem tazminatında yeni dönem 2022’de: Kazanılmış haklar korunacak

Cumhuriyet Gazetesi yöneticisinden itiraf: Devletten kısa çalışma ödeneği alıyoruz ama elemanları tam çalıştırıyoruz
OYNAT 01:16
Cumhuriyet Gazetesi yöneticisinden itiraf: Devletten kısa çalışma ödeneği alıyoruz ama elemanları tam çalıştırıyoruz
Halk TV'de hükümetin özel sektöre kısa çalışma ödeneği politikasını eleştiren ve yardımın yapılmadığını öne süren Ayşenur Arslan'ı, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Miyase İlknur yalanladı. Gazete olarak söz konusu destekten yararlandıklarını belirten İlknur, bir de itirafta bulundu. Çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinin şirkete ulaştırıldığını, ancak elemanların kısmi değil tam zamanlı olarak çalıştığını itiraf etti.

Abone Ol Google News
Manisa merkezli deprem

Manisa merkezli deprem

İstanbul, Bursa, İzmir ve Aydın'da hissedildi.
Bu normal değil

Bu 'normal' değil

​Ne pandemi kurallarını tanıdılar ne de trafik...
Başörtüsü yasağını kaldırmak cumhuriyete meydan okumaktır diyen CHPli İnceden yeni çıkış: AK Partiden önce başörtüsü sorunu yoktu

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Randevuyla yapılacak

Randevuyla yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen tebliği yayımladı.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor

​1.5 yaşındaki Ecrin'in kemikleri dere kenarında bulunmuştu.

Trump canlı yayında eski danışmanını aşağıladı.

​Kadro dışı kalan Emre'nin yeni takımını açıkladılar.
Milyonlarca<br>insan tehlikede

Milyonlarca
insan tehlikede

Koronavirüs ABD'de 25 milyon insana bulaşmış olabilir.
Abdülhamid Han'a <br>alçak saldırı

Abdülhamid Han'a
alçak saldırı

​CHP'nin yandaş kanalındaki yayın sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Mesaj yine Girit'ten

Mesaj yine Girit'ten

​Yunanistan rüyalardan uyanmayı bir türlü beceremiyor.
Rum kampında çocuk tacizi

Rum kampında çocuk tacizi

​Duş ve yemek sırasında bekleyen çocuklar hakkında iğrenç iddia.
İşkence rejimi

İşkence rejimi

​On binlerce sivil Esed zindanlarında can verdi.
Cesetler<br>çöp torbasında

Cesetler
çöp torbasında

İşte Brezilya Hastanelerindeki korkunç görüntüler...
​Adı yaşatılıyor

​Adı yaşatılıyor

​Adnan Menderes'in adı binlerce nüfus cüzdanında.
Adana'da şaşırtan girişimci: Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor!
Ekonomi

Adana'da şaşırtan girişimci: Sokakta tezgah açıp takipçi satıyor!

Adana'da Yılmaz Fikriderin isimli girişimcinin yaptığı iş görenleri şaşırtıyor. Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşması sonrası genellikle dijital kanallar üzerinden yapılan takipçi satışını sokakta tezgah açarak yapmaya başlayan Fikriderin, koronavirüs salgınından sonra insanların evde daha çok zaman geçirmesi ve sosyal medyayı daha sık kullanmasından dolayı satışlarının katlandığını belirtiyor.
Ekonomi

"Fatih" Trabzon Limanı'ndan ayrıldı: Karadeniz'de sondaja başlayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", montaj çalışmalarının ardından Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri için Trabzon Limanı'ndan hareket etti. Geminin limandan ayrılmasına ilişkin düzenlenen törende konuşan Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ise sondaj gemisi Fatih ve personelini Trabzon'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Bilim kurtları Teknofest’e 4 takımla katılacak
Teknoloji

Bilim kurtları Teknofest’e 4 takımla katılacak

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Bilim Kurdu öğrencileri, Teknofest 2020 Teknoloji Yarışmalarına 4 ayrı takımla katılacak. Bilim Kurdu projesi, Meram Belediyesi tarafından bilime merak duyan bir nesle katkıda bulunulması amacıyla hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK fuarına davet alan ekip şimdi de TEKNOFEST'te şehirlerini temsil edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.