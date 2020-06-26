Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi

Cumhuriyet Gazetesi yöneticisinden itiraf: Devletten kısa çalışma ödeneği alıyoruz ama elemanları tam çalıştırıyoruz

Halk TV'de hükümetin özel sektöre kısa çalışma ödeneği politikasını eleştiren ve yardımın yapılmadığını öne süren Ayşenur Arslan'ı, Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Miyase İlknur yalanladı. Gazete olarak söz konusu destekten yararlandıklarını belirten İlknur, bir de itirafta bulundu. Çalışanlar için kısa çalışma ödeneğinin şirkete ulaştırıldığını, ancak elemanların kısmi değil tam zamanlı olarak çalıştığını itiraf etti.