Ekonomi Bakanlıktan 2/B ve tarım arazileri için 31 Aralık çağrısı Hak kaybı yaşamamak için başvuru yapın
EMLAK

Bakanlıktan 2/B ve tarım arazileri için 31 Aralık çağrısı: Hak kaybı yaşamamak için başvuru yapın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2/B ve tarım arazileri satışında başvuruların 31 Aralık tarihinde sona ereceğini hatırlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini yapmaları çağrısında bulunuldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakanlıktan 2/B ve tarım arazileri için 31 Aralık çağrısı: Hak kaybı yaşamamak için başvuru yapın
Foto/arşiv

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, 2/B ve tarım arazileri satışında başvuru süresinin 31 Aralık tarihinde sona ereceği hatırlatması yapıldı.

Bu yıl Nisan ayında 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Bakanlık açıklamasında vatandaşlara, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için başvurularını yapma çağrısında bulunuldu.
Bugüne kadar 1 milyon vatandaş tapularına kavuşturuldu
Açıklamada, devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözümü için hayata geçirilen 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuşturulduğu hatırlatıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik bu düzenlemeden daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yapılan son yasal değişiklik ile 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:
“Süresi içinde başvurmayanlar, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını hatırlatırız.

Vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini son tarih olan 31 Aralık tarihine kadar yapabilirler.”

Thodex kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade kararında temyiz duruşmasından yine karar çıkmadı
DÜNYA
Thodex kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade kararında temyiz duruşmasından yine karar çıkmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Roman vatandaşlara 1070 toplu konut yapılacak!
ÖZGÜN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu: Roman vatandaşlara 1070 toplu konut yapılacak!

Bakan Vahit Kirişci açıkladı! Evcil hayvanlara mikroçip için ek süresi olacak mı?
ÖZGÜN
Bakan Vahit Kirişci açıkladı! Evcil hayvanlara mikroçip için ek süresi olacak mı?
Gizemi çözülüyor

Gizemi çözülüyor

Dört bin 500 yıllık parmak izi bulunmuştu.
2022ye damga vurdular

2022'ye damga vurdular

Türkiye'de en çok izlenen 10 sinema filmi belli oldu.
İYİ Partili Zorlu Kılıçdaroğlunun cumhurbaşkanlığı adaylı hakkında konuştu: En fazla güvenmesi gereken biziz

​Servis, minibüs, tam bilet, öğrenci bileti ve taksi ne kadar oldu?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı.

İki ülke arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

Bir yıl boyunca incelendi: Hareketlilik ve kayma görülmedi.

​Bakan Dönmez'den Karadeniz'de yeni doğal gaz rezervi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.