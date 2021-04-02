Ekonomi Yeni dönem 1 Mayısta başlıyor Kimlikler uzaktan tespit edilecek ıslak imza şartı tarih olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bankacılıkta yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor: Kimlikler uzaktan tespit edilecek ıslak imza şartı tarih olacak

Yeni dönem 1 Mayıs'ta başlıyor: Kimlikler uzaktan tespit edilecek ıslak imza şartı tarih olacak

Bankacılık işlemlerinin şubeye gitmeden uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile gerçekleştirilmesine ilişkin beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankacılık işlemlerinde ıslak imza şartını da sona erdirecek yeni dönem 1 Mayıs itibariyle başlıyor. Bankalar müşterileri ile uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisini kullanabilecek, her müşteri için risk değerlendirmesi yapılacak, kimlik belgesi kamera önünde farklı açılarda tutularak doğrulanacak. Müşteri temsilcisi tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde ise işlem ya ikinci bir onaya gönderilecek ya da sonlandırılacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
​Bankacılıkta yeni dönem 1 Mayısta başlıyor: Kimlikler uzaktan tespit edilecek ıslak imza şartı tarih olacak
Bankacılık işlemlerinde ıslak imza şartını da sona erdirecek yeni dönem 1 Mayıs itibariyle başlıyor.

Bankaların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik atılan kritik adımda tarih belli oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Mayıs'tan itibaren uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleştirilecek.

İlgili düzenleme ile kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak, bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden yapılabilmesinin önü de açılmış olacak.

Kredi kartında beklenen adım atıldı: Islak imza şartı kaldırılıyor
EKONOMİ
Kredi kartında beklenen adım atıldı: Islak imza şartı kaldırılıyor

RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği banka uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile alınacak ve alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilecek. Risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa görüntülü görüşme başlatılmadan süreç sonlandırılabilecek.

Bankacılık işlemlerinde ıslak imza şartını da sona erdirecek yeni dönem 1 Mayıs itibariyle başlıyor.
Bankacılık işlemlerinde ıslak imza şartını da sona erdirecek yeni dönem 1 Mayıs itibariyle başlıyor.

Kredi kartından sonra aboneliklerde de ıslak imza şartı kalkıyor
EKONOMİ
Kredi kartından sonra aboneliklerde de ıslak imza şartı kalkıyor

KİŞİSEL OLARAK SADECE BİYOMETRİK VERİ KULLANILABİLECEK

Bankalar müşterileri ile uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla özel nitelikli kişisel verilerden sadece biyometrik verisini kullanılabilecek ve kişinin buna dair açık rızasını da elektronik ortamda kayıt altına alacak. Kişi ile yapılacak görüntülü görüşmeden önce müşteri temsilcisinin soracağı asgari sorular belirlenecek ve sorulan soruların sırası veya türü değişkenlik gösterebilecek.

RİSKLİ İSE YA ONAYA GÖNDERİLECEK YA DA İPTAL EDİLEBİLECEK

Uzaktan kimlik tespitinde kullanılacak görüntülü görüşme yönteminde olası teknolojik, operasyonel ve benzeri riskler dikkate alınarak yeterli seviyede güvenlik önlemleri alınacak. İşlem, bilgi teknolojileri veya müşteri temsilcisi tarafından tek başına başlatılması, onaylanması ve tamamlanmasına imkân vermeyecek şekilde tasarlanıp işletilecek. Sürecin kişi tarafından başlatılması, bilgi teknolojileri tarafından uygulanan kontroller ile devam ettirilmesi ve müşteri temsilcisi tarafından yapılacak onaylama ve ek kontroller ile tamamlanması sağlanır. Müşteri temsilcisi tarafından yapılan kontrollerde işlemin riskli bulunması halinde işlem ikinci bir onaya gönderilecek ya da sonlandırılacak.

1 Mayıs'tan itibaren uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleştirilecek.
1 Mayıs'tan itibaren uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleştirilecek.

KİMLİK BELGESİ İLE TALİMATA GÖRE HAREKET

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde beyaz ışık altında görsel olarak ayırt edilebilen güvenlik ögelerine, fotoğraf ve imzaya sahip olunan kimlik belgesi kullanılacak.

Görsel kimlik tespiti esnasında kişinin, kimlik belgesini kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yapması sağlanıp, bu amaçla kişiden, kimlik belgesinin güvenlikle ilgili kısımlarından sistem tarafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması istenecek.

Bankacılıkta yeni dönem başladı: Artık telefonda o soru sorulmayacak!
EKONOMİ
Bankacılıkta yeni dönem başladı: Artık telefonda o soru sorulmayacak!
Abone Ol Google News
Yeni dönem1 Mayısta başlıyor

Yeni dönem
1 Mayıs'ta başlıyor

Kimlikler uzaktan tespit edilecek imza şartı tarih olacak.
10 finans devine26 milyon TL ceza

10 finans devine
26 milyon TL ceza

SPK açığa satışta usulsüzlüğü affetmedi.
İki tane yetmedi

Kılıçdaroğlu, üçüncü makam aracını Meclis'ten istedi.

​DEAŞ'lı kadınların “bizi Avrupa'ya alın" modası.
Dinamik denetim<br>süreci başlatıldı

Dinamik denetim
süreci başlatıldı

​İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.
İkinci elde<br>çip uyarısı!

İkinci elde
çip uyarısı!

​Araç fiyatları yeniden yükselişe geçecek.

Artvin'de<br>yangın felaketi

Artvin'de
yangın felaketi

Can kaybı yaşanmadı, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

PKK eğittiğimiz<br>en iyilerden

PKK eğittiğimiz
en iyilerden

ABD'nin Suriye'de görevli en üst düzey bürokratı, terörist Abdi'yle her gün görüşmüş.

Gerilim tırmanıyor

Gerilim tırmanıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı, Rusya'nın sınırlarına asker yığdığını duyurdu.
Pakistan Atak’ta kararlı

Pakistan Atak’ta kararlı

Genelkurmay Başkanı, T129 helikopterine binerek incelemelerde bulundu.
Güçlü büyüme için tasarruf şart

Güçlü büyüme için tasarruf şart

​Gelişen Asya ülkelerinde oran yüzde 40'ı bulurken, Türkiye'de yüzde 20 civarında.
Oldubittiye izin yok

Oldubittiye izin yok

​TBMM Başkanlık Divanı, Millet İttifakı'nın oyununu bozdu.
DEAŞ’ın suikastçısı yakalandı

DEAŞ’ın suikastçısı yakalandı

​İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine göz açtırmıyor.
İki aşı da ağır vakayı engelliyor

İki aşı da ağır vakayı engelliyor

​Prof. Dr. İsmail Balık BioNTech ve Sinovac aşılarını değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.