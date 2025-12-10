Yeni Şafak
Bankalarda unutulan paralar büyüyor: Alınmazsa devlete geçecek

23:55 10/12/2025, Çarşamba
Fransa'da 10 yıl boyunca işlem görmeyen banka hesapları, hayat sigortaları ve tasarruf planlarında biriken 7 milyar Euro devlet kasasına aktarılacak. Paralar, belirli süre sonunda devlet hazinesine geçiyor.

Fransa’da uzun yıllardır işlem yapılmayan banka hesaplarında biriken para miktarı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Ülke genelindeki bankalarda yer alan uyuyan hesaplar, devlete devredilecek. Şu an için söz konusu hesaplarda 7 milyar Euro bulunuyor. Bu paralar, işlem görmeyen tasarruf planları ve süresi dolmuş hayat sigortalarından oluşuyor. Fransa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Caisse des Dépôts) tarafından yönetilen bu fonlarda, her yıl milyonlarca Euro birikiyor.


Paralar 20 yıl boyunca saklanıyor

Fransa'da yasalar, 10 yıl boyunca işlem yapılmayan banka hesaplarındaki paraların devlete aktarılmasını öngörüyor. Bu süre zarfında paralar, Fransa Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda saklanıyor. Eğer bu süre sonunda hesap sahiplerinden talep gelmezse, fonlar devlet hazinesine geçiyor. 2024’te, unutulan hesaplardan yaklaşık 1.573 Euro geri alındı. Fransa’da her yıl, yaklaşık 60 milyon Euro’luk bir tutar bu yolla devletin kasasına aktarılmakta.


Devlete aktarılan miktar artacak

Fransa'da devlete geçen paraların miktarının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. 10 yıl işlem yapılmayan hesaplardan elde edilen gelirlerin devletin bütçesine katkı sağlaması, toplumun dikkatini çekiyor. Fransa hükümeti, unuttuğu hesaplar ve sigorta poliçeleri üzerinden elde ettiği geliri, kamu harcamalarına yönlendirecek. Ancak bunun yanında, birçok vatandaş hesabını unutmuş olabilir ve hakları ellerinden gitmemişken paralarını geri almayı talep edebilecek.

