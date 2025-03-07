Baykar Avrupa'ya İHA üretecek

Baykar, İtalyan savunma firması Leonardo ile insansız teknolojileri kapsayan bir ortaklık anlaşması imzaladı. Özellikle Avrupa pazarını hedefleyen ortaklık, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacak.
Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı. Leonardo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki genel merkezinde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza attı.
TÜRKİYE VE İTALYA’DA ÜRETİLECEK
Baykar ve Leonardo ortaklığında hem Türkiye hem de İtalya'da üretim yapılacağı açıklandı. İki şirket, Avrupa'da insansız hava araçları pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını bekliyor. Özellikle Avrupa pazarını hedefleyen ortaklık, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsayacak.
İMZALAR ROMA’DA ATILDI
Cingolani, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, daha sonra Roma Yabancı Basın Derneği'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cingolani, yaptığı açıklamada, “Bugün çok önemli bir gün. Baykar ile mutabakat zaptı imzalıyoruz. Baykar'dan meslektaşlarımızla önemli köşe taşlarını belirledik” dedi. Karmaşık bir dönemden geçtiklerini belirten Cingolani, bugünkü anlaşmanın son 5 aydaki yoğun çalışmalarının bir ürünü olduğunu söyledi. Cingoloni, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ama derine gidecek bir iş birliğini öngördüğünü ifade ederek, “Bu, büyük bir sonuç” diye konuştu. Cingolani, İstanbul’daki Baykar tesislerine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, Baykar'ın çok geniş bir İHA ürün ailesi olduğunu dile getirdi.
BERABER EN İYİ SİSTEMLERİ YAPABİLİRİZ
- Selçuk Bayraktar ise, aylar boyunca yoğun görüşmeler yürüttüklerini dile getirerek, “Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İş birliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti” ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar, iki şirketin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri olduğuna işaret ederek, "Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri iş birliğine teşekkür ederiz. Bu yolculuğa başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.