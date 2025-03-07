Baykar Avrupa'ya İHA üretecek

Cingolani, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, daha sonra Roma Yabancı Basın Derneği'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Cingolani, yaptığı açıklamada, “Bugün çok önemli bir gün. Baykar ile mutabakat zaptı imzalıyoruz. Baykar'dan meslektaşlarımızla önemli köşe taşlarını belirledik” dedi. Karmaşık bir dönemden geçtiklerini belirten Cingolani, bugünkü anlaşmanın son 5 aydaki yoğun çalışmalarının bir ürünü olduğunu söyledi. Cingoloni, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ama derine gidecek bir iş birliğini öngördüğünü ifade ederek, “Bu, büyük bir sonuç” diye konuştu. Cingolani, İstanbul’daki Baykar tesislerine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, Baykar'ın çok geniş bir İHA ürün ailesi olduğunu dile getirdi.