Virüs petrole de sıçradı: Benzin ve motorine ikinci indirim geliyor

İkinci indirimin benzinde 9, motorinde ise 13 kuruş olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip coranavirüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıkarken, vaka sayısı da 5 bine yaklaşmış durumda.

Çok sayıda can kaybına yol açan virüs piyasaları da tedirgin etmiş durumda.

Coronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olarak yatırımcılar güvenli liman arayışlarına bağlı olarak altına yönelirken, petrolde talep endişeleriyle baş gösteren düşüş ise sürüyor. Virüs salgını nedeniyle satış baskısı altındaki piyasalarda özellikle hisse senetlerinde önemli kayıplar gözleniyor.

EKONOMİ 6,8'lik deprem sonrası 3 kat uyarısı!

Salgının ardından Çin ve Amerika'da ortaya çıkan zayıf talep riski, petrol fiyatlarını son 4 ayın en düşük seviyesine geriletmiş durumda.

58 DOLARA GERİLEDİ

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolündeki düşüş de devam ediyor. Dün yüzde 2.57 düşüşle 59.13 dolardan işlem gören brent petrolün varili uluslararası piyasalarda bugün itibariyle 58,44 dolara kadar geriledi.

İLK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Özellikle Çin'deki virüs nedeniyle durdurulan toplu ulaşım seferleri ile azalan talep ile düşüşe geçen petrol fiyatları iç piyasada benzin ve motorine ise indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 23 kuruş olarak yansıdı.

İKİNCİ İNDİRİM GELİYOR

Piyasa uzmanları ise petrol fiyatlarında yaşana düşüşün devam etmesinden kaynaklı bu gece yarısı ikinci bir indirimin pompa fiyatlarına yansımasını bekliyor. İkinci indirimin benzinde 9, motorinde ise 13 kuruş olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İkinci indirimin de gerçekleşmesi halinde iki gün içerisinde benzinde toplam 32 kuruş, motorinde ise 34 kuruş indirim gerçekleşmiş olacak.

İNDİRİM SONRASI BEKLENEN FİYATLAR

Peş peşe gelen indirimlerle birlikte Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,28, İstanbul'da 6,22 liraya, İzmir'de 6,29 liraya inmiş olacak. Benzin de ise Ankara'da litre fiyatı 6,80 liraya, İstanbul'da 6,73 liraya, İzmir'de 6,82 liraya inecek.

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İnfo grafik: Emir Ece

2 DOLAR DÜŞEBİLİR UYARISI!

İngiltere merkezli küresel yatırım bankası Barclays, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle petrol fiyatlarının varil başına bu yıl ortalama 2 dolar düşebileceği uyarısında bulunmuştu.