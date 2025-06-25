Bir AB ülkesi kadar konutu teslim ettik

Gayrimenkul sektöründe bilgi ve teknoloji odaklı dönüşüm hedefiyle Emlak Konut GYO’nun düzenlediği Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi’nin ilki dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Etkinlikte, sektöre yön verecek yenilikçi çözümler, yerli teknolojiler ve girişim projeleri öne çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektörünün ekonomik, sosyal ve kültürel dengeler açısından belirleyici rol oynadığını vurguladı.





EVİNE GİREMEYEN TEK AFETZEDE KALMAYACAK

Yıl sonuna kadar deprem bölgesinde evi teslim edilmeyen bir tek afetzede kalmayacağını belirten Kurum, “Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile kolay 250 bin konutu teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek ve bir bu kadarını daha şu an yapıyoruz. Tüm bu konutlarda gerek süre gerek kullanılan teknoloji, gerekse üretilen konut sayısı bakımından dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Türk yapı sektörünün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdik” dedi.





BİZDEN BAŞKA KİMSE YAPAMAZ

Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız daha çok çalışacağız, bu sayıyı 453 bine çıkaracak ve tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Türk milletinden başka hiçbir millet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez.” Kurum, Türkiye’nin gayrimenkul sektöründeki başarısına dikkat çekerek, “Türkiye, gayrimenkul sektöründe dünyanın en başarılı ülkelerinden biri. Şu anda Türkiye, teknoloji geliştirme noktasında artık küresel bir oyuncu” dedi.





81 İLDE SOSYAL KONUT

Yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut hamlesine başlayacaklarını anımsatan Kurum, sosyal konut projelerinde de girişimcilerden yapı sektörüne dair yeni projeleri ortaya koymalarını, yeni teknolojileri geliştirmelerini ayrıca beklediklerini kaydetti. Yaptıkları mevzuat değişiklikleriyle, yapı sektörünün yanında olduklarını, 2024 yılında yapı sektörünü yüzde 9,2 oranında büyüttüklerini ifade eden Kurum, 'Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi'ni hayata geçireceklerini ve “Değer Bilgi Merkezi'ni kuracaklarını söyledi.





GELECEĞIN ŞEHIRLERINE TEKNOLOJI YÖN VERECEK

Zirvede konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da, şehirlerin dönüşümünün artık sadece yapıları değil yaşam tarzlarını, beklentileri ve öncelikleri de yeniden şekillendirdiğini belirterek, bu dönüşümün merkezinde teknoloji, veri odaklı planlama, yapay zeka ve verimliliğin yer aldığını söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti: “Yeni nesil yaşam alanlarını tanımlayan bu dinamikler, geleceğin şehirlerine bugünden yön veriyor. Biz, Emlak Konut olarak bilgiyle güçlenen, teknolojiyle dönüşen, girişimcilikle büyüyen bir kalkınma modelini benimsiyoruz. Bu anlayışla sadece gayrimenkul geliştirmiyor dijitalleşmeyi, yerli üretimi ve yenilikçiliği temel alan bir bakış açısıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.”



