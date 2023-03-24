Sahura kalan süre00:00:00
Ramazan sayfası
|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Bir haftada 80 bin başvuru

Bu yıl 20 bin araç üretmeyi hedefleyen Togg’a, bir haftalık ön sipariş sürecinde ilgi yüksek oldu. Togg T10X’in ilk siparişini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Milli otomobili, bürokratlardan iş dünyasına ve vatandaşlara kadar birçok kesim heyecanla bekliyor.

Şuayip Alabay
04:00 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Togg T10X’te çekilişe sayılı günler kala siparişler 80 bini geçti.

Togg T10X’te çekilişe sayılı günler kala siparişler 80 bini geçti.

Türkiye’nin Otomobili Togg T10X’te çekilişe sayılı günler kala siparişler 80 bini geçti. Yoğun ilgi gösterilen yerli ve milli otomobili liderlerden bürokratlara, iş dünyasından vatandaşlara kadar birçok kesim yola çıkması için heyecanla bekliyor.

İLK TOGG TESLİMATI CUMHURBAŞKANI'NA

Togg T10X’in ilk resmi siparişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Banttan inen ilk seri üretim aracın sahibi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 2 Togg siparişi vermişti. Üretimin başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Erdoğan ve Aliyev’e Togg’lar teslim edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta 12 bin adetlik Togg çekilişine katılmış ve ön sipariş numarasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

500 YERLİ VE MİLLİ ARAÇ BÜROKRASİYE AYRILDI

Bu yıl Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) teslim edilecek 500 adet Togg’un ilk partide vali ve kaymakam gibi üst düzey bürokratlara tahsisi sağlanacak. Nisanda belli bir kısmı alınacak Togg’ların yollarda görünürlüğü artırılacak. Daha sonra devlet kademelerine sonraki yıllarda 30 bin adetlik yapılan anlaşmanın kalan kısımları yansıyacak. Kamu kurumlarının araç ihtiyacının alım garantisi dışında da artan model çeşitliliğiyle birlikte tabana yayılması bekleniyor. Ordu, polis, jandarma, belediyeler gibi kamu kuruluşların da Togg boy gösterecek.



#Togg
#Recep Tayyip Erdoğan
#yerli
#otomobil
#sipariş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.