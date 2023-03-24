Bir haftada 80 bin başvuru

Türkiye’nin Otomobili Togg T10X’te çekilişe sayılı günler kala siparişler 80 bini geçti. Yoğun ilgi gösterilen yerli ve milli otomobili liderlerden bürokratlara, iş dünyasından vatandaşlara kadar birçok kesim yola çıkması için heyecanla bekliyor.

Togg T10X’in ilk resmi siparişini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Banttan inen ilk seri üretim aracın sahibi olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 2 Togg siparişi vermişti. Üretimin başlamasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Erdoğan ve Aliyev’e Togg’lar teslim edilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta 12 bin adetlik Togg çekilişine katılmış ve ön sipariş numarasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bu yıl Devlet Malzeme Ofisi’ne (DMO) teslim edilecek 500 adet Togg’un ilk partide vali ve kaymakam gibi üst düzey bürokratlara tahsisi sağlanacak. Nisanda belli bir kısmı alınacak Togg’ların yollarda görünürlüğü artırılacak. Daha sonra devlet kademelerine sonraki yıllarda 30 bin adetlik yapılan anlaşmanın kalan kısımları yansıyacak. Kamu kurumlarının araç ihtiyacının alım garantisi dışında da artan model çeşitliliğiyle birlikte tabana yayılması bekleniyor. Ordu, polis, jandarma, belediyeler gibi kamu kuruluşların da Togg boy gösterecek.