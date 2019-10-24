Ekonomi Bor için stratejik tesise ilk harç
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bor için stratejik tesise ilk harç

Türkiye, bordan savunma sanayiinde daha fazla faydalanacak. Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye, bu madeni işleyerek bor-karbüre dönüştürecek önemli bir tesisin temelini atıyor. Bor karbür tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarında kullanılıyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Bor'un Bor-karbüre dönüşümü
Bor'un Bor-karbüre dönüşümü

Türkiye topraklarındaki zengin rezerviyle dünyanın ilgisini Türkiye üzerinde toplayan bor madeni, Enerji Bakanlığının “Milli Enerji ve Maden Politikası” çerçevesinde avantaja dönüştürülecek. Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan ve yapılan yeni rezerv araştırmaları ile tahminen bu rakamın yüzde 80’ler seviyesinde olduğunu tespit eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, borda katma değeri önemli ölçüde artıracak.

BALIKESİR'E TEMEL ATILACAK

Türkiye’nin bor mineralini katma değeri yüksek ürünlere çevirmesine imkan sağlayacak bor karbür tesisinin temeli yarın (cuma) Balıkesir’de atıyor. Bu stratejik dönüşümle Türkiye’ye sağlanan katma değer bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2 bin katına kadar çıkmış olacak. Bor karbür mevcut durumda, tank zırhı, kurşun geçirmez yelekler, motor sabotaj tozlarında kullanılırken, tesis ile birlikte Türkiye’nin savunma sanayinde borun kullanım oranı da artacak.

TRBOR ŞİRKETİ KURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde Türkiye’nin savunma sanayiinde yerlilik oranları katlanarak artırılırken, bor karbür tesisi ile birlikte savunmada Türkiye stratejik üstünlük de elde edecek. İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. şirketi kuruldu. Söz konusu şirkette Eti Maden de yüzde 33 paya sahip olacak.

70 MİLYON DOLARA İNŞA EDİLECEK

Çin'de yerleşik China Machinery Engineering Corporation (CMEC) firmasının inşa edeceği bor karbür üretim tesisi 70 milyon dolara mal olacak. Tesisin 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanırken, tesiste 250 kişi istihdam edilecek.

Yerli ve milli üretimde kritik adım

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Bor karbür üretim tesisi, savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu bor içerikli malzemelerin üretiminde önemli bir aşama olarak nitelendiriliyor. Bu sayede savunma sanayinin millileşmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor. Bor karbür, yüksek sertlik ve/yoğunluk oranının kritik olduğu askeri amaçlı malzemelerde, aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde ve nükleer uygulamalarda kullanılıyor. Bor karbür zırh seramikleri, bilinen en hafif ve en sert zırh seramikleri konumunda. Bu özellikten dolayı balistik koruyucu yelek ve helikopterler gibi ağırlığın önemli olduğu yerlerde tercih ediliyor.

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