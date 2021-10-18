Ekonomi Borç yapılandırmadan 227 milyar lira geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borç yapılandırmadan 22.7 milyar lira geldi

Bu yıl haziran ayında çıkarılan ve başvuru süresi 30 Eylül'de sona eren 7326 sayılı yasa kapsamında getirilen borç yapılandırmadan altı milyona yakın mükellef yararlanırken, yapılandırmadan 22.7 milyar liralık gelir geldi.

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Borç yapılandırmadan 22.7 milyar lira geldi
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Bütçe gerçekleşmeleri içinde yer alan bilgiye göre 30 Eylül tarihi itibariyle son yapılandırmadan 22 milyar 736 milyon lira gelir geldi.

2020 yılının kasım ayında çıkarılan ve taksit ödemeleri devam eden 7256 sayılı yapılandırmadan ise gelen kaynak 21.2 milyar lira oldu.

  • Düzenleme kapsamında ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım’da sona erecek. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksidin zamanında ve tam ödenmesi gerekiyor.

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