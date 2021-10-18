Borç yapılandırmadan 22.7 milyar lira geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Bütçe gerçekleşmeleri içinde yer alan bilgiye göre 30 Eylül tarihi itibariyle son yapılandırmadan 22 milyar 736 milyon lira gelir geldi.

2020 yılının kasım ayında çıkarılan ve taksit ödemeleri devam eden 7256 sayılı yapılandırmadan ise gelen kaynak 21.2 milyar lira oldu.

Düzenleme kapsamında ikinci taksit ödeme süresi 30 Kasım’da sona erecek. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksidin zamanında ve tam ödenmesi gerekiyor.

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