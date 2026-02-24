Çalışanın favorisi tas kebabı

SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, Türkiye’de hazır yemek sektöründe yaklaşık 5 binden fazla firmanın faaliyet gösterdiğini ancak büyük ve kurumsal ölçekte hizmet verenlerin sayısının 10’u geçmediğini söyledi. Piyasada kayıt dışılığın hâlâ önemli bir sorun olduğunu belirten Kocabaş, bunun hem rekabeti etkilediğini hem de gıda güvenliği açısından risk oluşturduğunu ifade etti. Kocabaş'a göre, 4,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen ilgili sektör, doğrudan 300 bin civarında kişiye istihdam sağlıyor. Yan sektörlerle beraber, 1 milyon kişiye ekonomik katkı sunuluyor. Pazardaki firmalar çalışan sayısıyla orantılı olarak ülke genelinde ortalama 1 milyondan fazla çalışana yemek çıkarıyor. Kurumsal aktörlerle çalışmanın kayıt dışılığı azalttığını vurgulayan Kocabaş, bilinç arttıkça piyasanın daha şeffaf hale geleceğini vurguladı.

3 AYLIK KONTRATLAR REVAÇTA

Son yıllarda yaygınlaşan 3 aylık sözleşme modeline de değinen Kocabaş, "Bu yöntem, maliyetlerin daha sağlıklı yönetilebilmesi amacıyla tercih ediliyor. Öte yandan, sunulan hizmetteki giderlerin önemli bölümü gıda ve işçilikten oluşuyor. Kısa dönemli kontrat, bu nedenle hem firmalar hem müşteriler açısından daha öngörülebilir bulunuyor" dedi. Çalışanların sevdiği menüler konusunda gözlemlerini paylaşan Kocabaş, 2024'te en çok tercih edilen yemeğin tas kebabı, 2025’te ise et sotenin ilk sırada olduğunu açıkladı. Kocabaş, "Yıllardır edindiğim izlenimlere göre, tas kebabı hemen her dönemde çalışanların favori tercihlerinden biri. Bu tespiti günlük 60 bin kişilik üretim ortalamasına bakarak yaptığımı belirtmem gerekir. Kısacası, personelin geleneksel Türk yemeklerine ilgisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 60 BİN KİŞİYE YEMEK

SOA'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Melih Kocabaş şunları söyledi: "1985 yılında başlayan yolculuğumuz, bugün 18 şehre yayıldı. Günlük yaklaşık 60 bin çalışana yemek üretimi yapıyoruz. 50’nin üzerinde kurumsal firmaya hizmet veriyor ve toplamda 1.200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sadece yerinde üretim modeliyle çalışıyoruz." Fabrika, iş merkezi, okul ve hastanelerde operasyon kurabildiklerini belirten Kocabaş, her kurumun ihtiyacına göre menü planlaması yaptıklarını kaydetti. Butik üretimin sektörde son yıllarda önem kazandığını vurgulayan Kocabaş şöyle konuştu: "Geleneksel menülerin yanında hamburger, pizza gibi fast-food örnekleri arttı. Bunun yanında, bazı işletmelerde diyet yemekler, bowl tabakları, salata çeşitleri daha fazla tercih ediliyor. Biz de butik üretim yaptığımız için taleplere cevap verebiliyoruz. Hizmetlerimizi yeni isteklere göre şekillendiriyoruz."

Ramazan’a özel menü

Yemek hizmetinin artık şirketlerde önemli bir yan hak haline geldiğini vurgulayan Melih Kocabaş, "Kaliteli yemek sunan firmalar, çalışan bağlılığı açısından avantajlı durumda" dedi. Ramazan ayında yemek düzeninin değiştiğini ancak iftar ve sahur organizasyonlarıyla hizmetin devam ettiğine değinen Kocabaş, bu dönemin sektör açısından ayrı bir hareketlilik oluşturduğunu kaydetti. Menü planlamasında hem geleneksel lezzetleri hem de yeni nesil beklentileri dengelemeye çalıştıklarını ifade eden Kocabaş, çalışan memnuniyetinin hizmet kalitesinin en önemli göstergesi olduğunu belirtti.







