Bakan Işıkhan duyurdu: İmalat sanayiine dev istihdam desteği

"Bugün imzalarını atacağımız program da üreticilerimiz için bir başka güvence programıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız işbirliğinde geliştirdiğimiz, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonumuzdan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Programımızda iki temel yaklaşımı benimsiyoruz. Programın ilk ayağını, emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmaktadır. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde istihdamını koruyan her bir işverenimize, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek sağlıyoruz. Bu desteği, işverenlerimizin kamu borçlarından mahsup ederek doğrudan bir can suyu haline getiriyoruz.