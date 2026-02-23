Bakan Işıkhan duyurdu: İmalat sanayiine dev istihdam desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde geliştirdikleri İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörünün hizmetine sunduklarını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca KOSGEB'de düzenlenen İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni'ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak yıllardır üretimi, istihdamı ve işverenleri destekleyen çok güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını vurgulayan Işıkhan, toplam 15 kalemde teşvik uygulamasına devam ettiklerini, 2004'ten bugüne kadar toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Işıkhan, devletin her zaman üreticisinin yanında olduğunu belirterek, bu destekler sayesinde milyonlarca vatandaşın işini koruduğunu, yüz binlerce işletmenin üretimine devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: