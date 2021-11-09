Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 'EYT' ve '3600 ek gösterge' için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konularında son gelişmeleri dün akşam toplanan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle paylaştı.

EYT’DE ÇALIŞIYORUZ

Bakan Bilgin, “Biz EYT konusunda çalışıyoruz karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge var. Bakanlıkta bitince diğer bakanlarla bir araya gelip paylaşacağız. EYT için 50 yaş sınırı henüz gündemde değil. Bu konularına ayrıntısı çalışma sonunda açıklanacak. Tüm konular gündemimizde. Çalışma Bakanlığı bu konuları çalışıyor. Karar sürecine henüz gelmedi. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla görüşülecek” dedi.

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KPDK’DA 3600 GÖSTERGE DETAYLARI

Bakan Bilgin, 3600 ek göstergenin de çalışıldığını “Zamanı gelince paylaşırız” dedi. Bakan Bilgin, bu ay Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun toplanacağını orada basına açıklanacak detaylar olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE ANKET

Bakan Bilgin, 2022’de uygulanacak asgari ücret konusunda ise şu bilgileri verdi: “Asgari ücretle ilgili kamuoyu araştırması yapılacak, 2500 kişiye soracağız. Farklı işletme düzeyleri ve farklı işletmelerle ve profesyonel yönetici, işçiler ve orta kademe çalışanlara soruluyor Sahada bu çalışma üniversiteler aracılığı ile yürütülüyor. Asgari ücret için bir hedef var, çalışma sürüyor. Aralıkta komisyon toplanacak. Anket çalışması neticesinde bitecek. Kamuoyuna bilgi verilecek. Araştırma ve anket sonucu açıklanacak. Hangi meslek grubu ne bekliyor. Hayat standartları neler, ücret durumları nasıl? Tüm bu beklenti ve detaylar araştırmada var.”

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Bakan Bilgin, muhalefetin asgari ücretten gelir vergisi alınmaması önerisi konusunda ise “Çalışıyoruz Alternatif vergi modellerini değerlendiriyoruz. Alternatif düzenlemeleri inceliyoruz. Bazı vergilerin kalması için yasal düzenleme gerek, bazıları için Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor” dedi.