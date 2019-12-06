Canovate Group, Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı’na katıldı

Avrasya bölgesinin ilk ve tek data center (veri merkezi) organizasyonu olan fuar, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Körfez bölgesi ve Kuzey Afrika’dan yaklaşık 35 ülkeden sektör temsilcisini bir araya getirdi.

Canovate Group, Data Center’da dünyada ilk 8 global firma arasındadır

Yüzde 100 Türk markası olan Canovate Group, Data Center (veri merkezi) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın ilk 8 global markası arasında yer alıyor. Canovate Data Center ürünleri, Avusturya, Danimarka, İspanya, Suudi Arabistan, Umman, Filipinler, Nijerya, Etiyopya, Sudan gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Uçtan uça fiber optik ürünleri, Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, Şili, Suudi Arabistan, Etiyopya, Endonezya, Fas, Cezayir gibi birçok ülkeye ihraç edilmeye devam ediyor. Canovate Group’un enerji şirketi, ısıtma, soğutma ve klimatizasyon sistemleri üretimi, Türkiye’de ilk ve tek olarak (toprak, su, hava kaynaklı) Canovate Isı Pompaları geliştirilmesi ve üretimi, Hassas klimalar, chiller üretimi ve Adyabatik soğutma santrallerinin üretimini yaparak, ihracatını gerçekleştiriyor. 4 kıtada 70’in üzerindeki ülkeye ihracat yapan Canovate Group, sektöründe UL, ETL, CSA, DELTA, GOST, CE, TUV, TSE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 180001, ISO 27001 bulunduğu uluslararası sertifikalara sahiptir.