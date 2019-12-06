Ekonomi CanovateGroup, Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarına katıldı
İŞ DÜNYASI

Canovate Group, Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı’na katıldı

Canovate Group, Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı’na katıldı

Canovate Group, 28 Kasım ile 1 Aralık 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı’na katıldı. Ar-ge ve inovasyon odaklı global bir şirketler grubu olan Canovate Group, ITerra DC (Tümleşik Veri Merkezi), Mini Veri Merkezi, Front Cooler, Adyabatik Soğutma Santrali, Inorax-ST Dikili Tip Kabinet, Chiller, Crac Sistemi ve Kent Güvenliği Yönetim Sisteminin aralarında bulunduğu geniş ürün ailesi hakkında bilgiler verirken, standında yaptığı teknoloji şovu ile fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canovate Group, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı’na katıldı.
Canovate Group, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı’na katıldı.

Avrasya bölgesinin ilk ve tek data center (veri merkezi) organizasyonu olan fuar, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Körfez bölgesi ve Kuzey Afrika’dan yaklaşık 35 ülkeden sektör temsilcisini bir araya getirdi.

Canovate Group, Data Center’da dünyada ilk 8 global firma arasındadır

Yüzde 100 Türk markası olan Canovate Group, Data Center (veri merkezi) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uça ürün portföyü ile dünyanın ilk 8 global markası arasında yer alıyor. Canovate Data Center ürünleri, Avusturya, Danimarka, İspanya, Suudi Arabistan, Umman, Filipinler, Nijerya, Etiyopya, Sudan gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Uçtan uça fiber optik ürünleri, Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, Şili, Suudi Arabistan, Etiyopya, Endonezya, Fas, Cezayir gibi birçok ülkeye ihraç edilmeye devam ediyor. Canovate Group’un enerji şirketi, ısıtma, soğutma ve klimatizasyon sistemleri üretimi, Türkiye’de ilk ve tek olarak (toprak, su, hava kaynaklı) Canovate Isı Pompaları geliştirilmesi ve üretimi, Hassas klimalar, chiller üretimi ve Adyabatik soğutma santrallerinin üretimini yaparak, ihracatını gerçekleştiriyor. 4 kıtada 70’in üzerindeki ülkeye ihracat yapan Canovate Group, sektöründe UL, ETL, CSA, DELTA, GOST, CE, TUV, TSE, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 180001, ISO 27001 bulunduğu uluslararası sertifikalara sahiptir.

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