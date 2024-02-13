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Ekonomi

Cari açık 2022'ye göre yüzde 9 düşüş gösterdi

Merkez Bankası aralık ayı cari denge rakamlarını açıkladı. Cari denge aralık ayında 2,1 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 4 milyar 162 milyon dolar fazla verdi. 2023'ün tamamında açık 45 milyar milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari açık 2022'ye göre yüzde 9 düşüş gösterdi.

Kenan Biter
Kenan Biter
10:19 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'ndan yapılan açıklamaya göre aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 091 milyon dolar açık verdi.


Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.162 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.586 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.


Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.574 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.


Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.696 milyon ABD doları oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon ABD doları net giriş kaydedildi.


Açıklamada şöyle denildi:

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.


Portföy yatırımları 1.690 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.187 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.154 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.


Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 129 milyon ABD doları, Genel Hükümet 1.285 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 401 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.


Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.633 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 44 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.677 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.


Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 686 milyon ABD doları ve 369 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 401 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.


Resmi rezervlerde bu ay 1.978 milyon ABD doları net artış olmuştur.




#Cari açık
#Merkez Bankası
#TCMB
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