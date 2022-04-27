Çarşı ve pazarda bayram bereketi

Ramazan Bayramı’na 6 gün gibi kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar bayram için alışveriş telaşına başladı. Bayram alışverişi denince akla ilk gelen yerlerden olan Mahmutpaşa, Eminönü ve Kapalıçarşı’da hareketlilik yaşanıyor. 2 yıllık pandemi döneminin ardından yapılan alışverişlerde, giyim alışverişinin yanı sıra gıda ürünlerine de oldukça fazla talep var.

150 LİRAYA PANTOLON

Tarihi yarım adada alışveriş yapacaklar için her keseye uygun ürünler mevcut. Mağazalarda pantolonların fiyatı 150 liradan başlarken, takım elbiseler 1.200 liraya kadar çıkabiliyor. Bayramın vazgeçilmezi olan çikolatanın 250 gramı en düşük 40 liradan başlıyor ve 80 liraya kadar devam ediyor. Fıstıklı baklava 140 ila 180 lira arasında satılırken, lokum da 80 ila 100 lira arasında alıcı buluyor.

REKLAM

ARİFE GÜNÜ ALIŞVERİŞ HIZLANIR

Bölge esnafı, alışveriş yoğunluğunun geçmiş bayram öncelerine göre düşük geçtiğini söyledi. Esas alışveriş hareketliliğinin arife günü yaşanmasını beklediklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını ifade eden esnaf, mevcut müşteri profilinin ağırlıklı olarak turistlerden oluştuğunu kaydetti. Esnaf, “Lokum, tatlı, şekerleme, çerez gibi ürünleri hem Türk vatandaş hem de turistler tercih ediyor. Bayramın gelmesiyle klasikleşen kahvaltılar için peynir, zeytin gibi ürünler çok talep görüyor. Giyimde çok büyük hareketlilik yok ama ilerleyen günlerde kıyafet alışverişi olacaktır” diye konuştu.

25 milyar liralık bayram

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayramın esnaf açısından olumlu geçeceğini söyledi. Bayram alışverişi için 25 milyar liralık bir büyüklük beklediklerini kaydeden Palandöken, “Pandemi sonrası ilk bayramı yaşayacağız. Bayramlıklar piyasaya yeni çıktı. İnsanlar artık sokağa çıkabiliyorlar. Havaların da ısınmasıyla birlikte çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. Bunun esnafa oldukça olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu bayram güzel geçecek ve esnafa yarayacak” diye konuştu.

REKLAM

RAMAZAN Çarşıya bayram geldi