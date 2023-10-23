Chery Türkiye’de fabrikaya göz kırptı

Çin’in bir numaralı otomotiv ihracatçısı Chery, Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak için fabrika kurmayı hedefliyor. Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde Türk otomotiv basınının sorularını cevaplayan Chery İnternational Başkanı Zhang Guibing yatırıma dair değerlendirmelerde bulundu.

ÖNCE AR-GE MERKEZİ KURMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye’nin önemli ve büyük bir pazar olduğunun altını çizen Guibing, “Türkiye, Chery’nin Avrupa hamlesinde önemli bir köprü. Bunun yanında bir otomobil üretmek için tüm alt yapıya sahip. Yedek parçadan teknolojisine kadar tüm üretimi gerçekleştirebileceğiniz bir ülke. Türkiye’ye yatırım yapmayı kesinlikle değerlendiriyoruz. Bizim yapacağımız fabrika yatırımı küçük değil çok büyük olacak. Hatta biz yatırım için görüşmelerimize başladık. Ticaret Bakanlığı’yla irtibat halindeyiz. Şu anki düşüncemiz bir R&D Center (Ar-Ge Merkezi) ile başlayıp daha sonrasında fabrika yatırımı yapmak” şeklinde konuştu.

NE OLURSA OLSUN YATIRIM YAPACAĞIZ

Fabrika kararında markanın pazar payının artmasının önemli bir aşama olduğunu belirten Chery İnternational Başkanı, “Fabrika yatırımında sadece Türkiye’nin satış rakamlarına bakmıyoruz. Türkiye’den ihracat yapabileceğimiz çevre ülkelerinde satış rakamlarına da bakıyoruz. Türkiye’ye yatırım yapmamız için ihracat ve iç pazar dahil 150-200 bin adet bandını yakalamamız gerekiyor. Bizim PHEV, Plug-in Hybrid, içten yanmalı ve tam elektrikli olmak üzere geniş bir ürün gamımız var. Direkt olarak elektrikli bir araç yatırımı yaparak bir ülkeye girmek biraz zor. Ancak biz ne olursa olsun Türkiye’de bir üretim yaparak yer almayı istiyoruz.

Sadece bunun şu anda nasıl olacağı belli değil” ifadelerini kullandı.

Zhang Guibing

MÜŞTERİYİ DİNLEDİK BAŞARIYI YAKALADIK

Chery’nin müşteri memnuniyetini ve isteklerini her zaman ön planda tuttuğunu vurgulayan Zhang Guibing sözlerine şöyle devam etti: “Önceki gelişimizde Türkiye’de bir partnerimiz vardı. Bizi o temsil ediyordu. Ancak daha sonrasında işbirliğimiz bitti ve bunun çeşitli sebepleri var. Bu sefer kendimiz Türkiye pazarındayız. Şimdi daha güçlü geldik. Bu önceki seferden çok daha farklı. Müşterilerimizle kendimiz birebir iletişime geçiyoruz. Onların beklentilerine kendimiz net cevaplar verebiliyoruz. Bu çok büyük fark yaratıyor. Zaten bu farkı satış adetlerimizde de görebiliyorsunuz. Satışlarımızın artışındaki asıl sebep müşteri memnuniyetimizdir.”







