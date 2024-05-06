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Ekonomi

Chery yatırımında fırsat kaçmadı

Chery’nin İspanya yatırımından sonra Türkiye için kaçtığı düşünülen fabrika yatırımında sürpriz bir gelişme yaşandı. Bakanlıkla yakın temas halinde olduklarını ve yatırım için sürecin devam ettiğini söyleyen Chery International Başkanı Zhang Guibing, “İspanya’ya yatırım Türkiye’de olmayacağı anlamına gelmez. Türkiye’de yapılacak bir fabrikayla hem Avrupa hem Ortadoğu’yu besleyebiliriz” dedi.

Şuayip Alabay
04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:17 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İspanya Avrupa'ya, Türkiye Ortadoğu'ya çalışabilir.
İspanya Avrupa'ya, Türkiye Ortadoğu'ya çalışabilir.

Pekin Otomobil Fuarı’nın ev sahipliğini yapan Çin’in en büyük otomobil ihracatçısı Chery Grubu’ndan Türkiye’ye yönelik açıklamalar geldi. Yeni Şafak olarak katıldığımız fuarda Türkiye’ye yönelik sorularımızı cevaplandıran Chery’nin üst yönetimi İspanya yatırımını ve bundan sonra yaşanacak süreci değerlendirdi.


BAKANLIKLA YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ

İspanya yatırımının Türkiye’ye yatırım yapılmayacağı anlamına gelmediğini belirten Chery International Başkanı Zhang Guibing, “Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’deki sorumlu bakanlıklarla yatırım hakkında görüşmelerimiz oldu. Yatırım projesi aslında oldukça büyük ve uzun dönemli bir proje. Gerçekten derin bir araştırmaya ihtiyaç var. İki tarafında mutlu olacağı bir anlaşmaya ihtiyaç var. Bu yönde görüşmelerimize devam ediyoruz. Coğrafi olarak İspanya aslında daha fazla Avrupa’yı beslerken Türkiye’ye olası bir fabrika yatırımı hem Avrupa hem Ortadoğu’yu besleyecek bir merkez olabilir” açıklamasını yaptı.


TÜRKİYE İLK YILDA EN BAŞARILI ÜLKE

Elektrikli araçlar için uygulanan 7 bölge 20 servis şartını da değerlendiren Zhang Guibing, “Biz globalde iş yapan bir markayız. İş yaptığımız bu ülkelerin kendi kurallarına uyuyoruz. Ancak biz Türkiye’de kısa dönemli bir plan yapmadık çok uzun dönemli bir plan yaptık. Türk devletiyle iş birliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Belli başlı çözümler, ortak noktalar bulunabilir diye lgili bakanlıklarla sürekli görüşme halindeyiz. Öte yandan Türkiye girdiğimiz pazarlar arasında ilk yılda satışta en çok başarılı olan ülke. Bu noktada Türk vatandaşlarının ilgisi için de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


ELEKTRİKLİ YAVAŞLADI HİBRİTLER HIZLANDI

Elektrikli araçların Çin’de yüzde 65 paya ulaştığına dikkat çeken Chery Group Başkanı Yin Tongyue, “Avrupa’da şu anda elektrikli satışları yavaşladı. Biz Chery olarak ürün gamında şarj edilebilir hibritle yeni gelişmelere hazırız” dedi. Geçen yıl 1.9 milyon adetlik bir satışa imza attıklaırnı söyleyen Yin Tongyue sözlerine şöyle devam etti: “Biz Çin’in en hızlı büyüyen markasıyız. Satışlarımızın yüzde 50’si ihracata gidiyor. Çin’in en büyük SUV üreticisi konumundayız. 5 yıllık planlarımız var. Türkiye de bu planlar içerisinde önemli bir yer tutmakta. Türkiye jeopolitik olarak çok önemli bir noktada. Çok dikkatlice hareket ettiğimiz ve yatırım için seçtiğimiz bir ülke.”


AR-GE MERKEZİ YERİ ARIYORUZ

Türkiye’de kuracakları Ar-Ge Merkezi için işçi alımına başladıklarını vurgulayan Chery International Başkanı Zhang Guibing, “Hala lokasyon seçimine bakıyoruz. İlgili test araçları gönderdik lokasyonları seçmek için. Çok yakında bununla ilgili bir haber alırsınız” diye konuştu. Chery’nin rakiplerine göre daha ucuz olup olmadığını da değerlendiren Guibing, ihityaçlara göre hareket edildiğinin altını çizdi. Fiyatlandırmayla ilgili Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, “Aslında biz fiyat konumlamımızı müşterilerin satın alım gücüne göre yapıp ona göre bir fiyat stratejisi belirliyoruz” dedi.


#Ekonomi
#otomobil
#Chery
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