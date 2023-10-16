Chery yerlilere meydan okuyacak

Türkiye otomotiv pazarının yeni oyuncularından ilk yılında 27 bin adet satışa ulaşan Çinli Chery Group yerli üretim araçlarla rekabet için düğmeye bastı. Önümüzdeki dönemde yeni marka ve modellerle Türkiye’deki ürün gamını genişletecek marka 1 milyon TL’nin altında son modelleriyle daha ulaşılabilir olmayı hedefliyor.

YENİ TİGGO 4 İLE PAZARI SALLAYACAK

Rekabetçi fiyat avantajıyla Türkiye’de kısa sürede öne çıkan marka, şimdi de farklı modellerle sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Öncelikle OMODA 5’in elektriklisini gelecek yılın başında tanıtacak olan marka, hemen ardından Jaecoo markasını Jaecoo 7 ile 2024’te yollara çıkaracak. Bu arada Tiggo 4 modelini de Türkiye planları arasına yazan marka, asıl rekabete bu zaman diliminde başlayacak. B-SUV olarak gelecek modelin fiyatı da yerlilerle yarışacak. Fiyatın Türkiye’de 1 milyon liranın altında olması bekleniyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÜZDE 92’YE ULAŞTI

Marka, müşteri memnuniyetini de odağına aldı. Chery yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yapılan araştırmalarda Türkiye’de markanın müşteri memnuniyeti oranı yüzde 92’ye ulaştı. Bu yıla 3 modelle 15 bin adetlik satış hedefiyle başlayan marka, yıl bitmeden 27 bin adede ulaştı. Grubun verdiği tedarik ve fiyat desteğiyle birlikte Cherry, bu yıl hedefinin 2 katını geçerek 40 bin adede yaklaşmayı hedefliyor.

SİPARİŞİ 3 GÜNDE TESLİM EDİYOR

Pandemiden sonra başlayan tedarik sıkıntısı Çinli markada çoktan bitmiş durumda. Bunun yansıması Türkiye’de pozitif yönde seyrederken, 6 aya kadar uzayan teslimat sürelerinde de sona gelindi. Chery tarafında teslimat süreleri 3 güne kadar düşerken, tüketici istediği modeli de anında bulabiliyor.







