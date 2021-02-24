Ekonomi Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydına ilişkin beklenen cevap geldi Bizde yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'a ilişkin Brezilya'dan beklenen cevap geldi: Bizde yok!

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'a ilişkin beklenen cevap geldi: Bizde yok!

Geçtiğimiz yıl mağdurlar tarafından peşine dedektif takılan Çiftlik Bank firarisi ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Brezilya’da olduğunun kesinleşmesinin ardından elde edilen bilgilerin Türk İnterpolü ile de paylaşılmasıyla yapılan başvuruya Brezilya’dan cevap geldi. Mehmet Aydın'ın bahsedilen adreslerde ve ülkede bulunmadığı ifade edilirken, güvenlik uzmanları ise Güney Amerika ülkelerindeki rüşvet ağına dikkat çekip Aydın’ın bilinçli iade edilmemiş olacağına ya da adresinin deşifre olmasıyla birlikte ülke değiştirmiş olabileceğine vurgu yapıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Aydın'ın telefondan elde edilen konumun Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir iş merkezini işaret ettiğini öne sürülmüştü.
Aydın'ın telefondan elde edilen konumun Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir iş merkezini işaret ettiğini öne sürülmüştü.

Yüksek kâr payı vaadiyle 80 bin kişiden topladığı 500 milyon TL'nin üzerindeki parayla kayıplara karışan ve 3 yıldır firarda olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a ilişkin yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

Çiftlik Bank sistemi üzerinden mağdur olanların geçtiğimiz yıl anlaştığı avukatlık bürosu firari Mehmet Aydın'ın yerinin tespiti için Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.

Aydın'ın yerinin tespiti için harekete geçen ve iz sürme sürecinde Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla da iş birliği yapan büro çalışmalarını geçtiğimiz yıl ağustos ayında tamamlamış, Aydın'ın Brezilya'da olduğuna ilişkin bilgileri, adresleri ve çekilen fotoğrafları da mahkeme ve Türk Interpol'ü ile paylaşmıştı.

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
EKONOMİ
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi

Aydın'ın telefondan elde edilen konumun Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir iş merkezini işaret ettiğini öne sürülmüştü.

Yaşanan gelişmeler üzerine o dönem Aydın’ın yakalanmasının an meselesi olduğuna ilişkin iddialar da ortaya atılmıştı.

CEVAP GELDİ: BREZİLYA'DA YOK!

Sürece ilişkin gelinen noktada firari Mehmet Aydın'ın Brezilya'da bulunduğuna yönelik kendisine iletilen birden fazla adresi Brezilya resmi kurumları ile paylaşan Türk Interpol'üne beklenen cevabın geldiği öğrenildi. Brezilya resmi makamlarından gelen cevaba göre Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın bahsedilen adreslerde ve ülkede bulunmuyor.

'Tosuncuk’un aylık geliri 1 milyon TL!
EKONOMİ
'Tosuncuk’un aylık geliri 1 milyon TL!

RÜŞVET VERMİŞ OLABİLİR

Kırmızı Bülten'le aranmasına rağmen özellikle Güney Amerika ülkelerindeki rüşvet ağına dikkat çeken güvenlik uzmanları ise; Aydın'ın Brezilya'daki adresinde yakalanarak bu sebeplerden ötürü Türkiye'ye iade edilmemiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürerken, bir başka ihtimalin de yakalanacağını anlayınca ülke değiştirmiş olması olarak ifade ediyor.

  • Aydın’ın farklı bir ülkede tespit edilmesi halinde Türk İnterpol’ü tarafından yeni bir iade talebinde daha bulunulabileceği de kaydediliyor.

3 yıldır firarda olan Mehmet Aydın’ın Ukrayna, Kıbrıs, Dubai, Brezilya, Paraguay ve Uruguay olmak üzere 6 ülkede görüldüğü öne sürülmüştü.

Türk hacker Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın adresini buldu
EKONOMİ
Türk hacker Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın adresini buldu

75 BİN YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Çiftlik Bank sisteminin kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın 3 yıldır firarda..

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Çiftlikbank firarisi Mehmet Aydın yakalanmamak için yat almış
EKONOMİ
Çiftlikbank firarisi Mehmet Aydın yakalanmamak için yat almış

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