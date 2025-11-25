Yeni Şafak
Coca-Cola veri sildi: Rekabet Kurumu’ndan dev ceza

16:2525/11/2025, Salı
Rekabet Kurumu, Coca-Cola’da gerçekleştirilen yerinde inceleme sırasında veri silindiği tespit edildi. Yapılan incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığına hükmeden Rekabet Kurulu, söz konusu ihlal nedeniyle Coca-Cola'ya 282 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu, Coca-Cola'nın, yerinde incelemeyi engellediğini ve zorlaştırdığını belirtti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Veri silmenin yaptırımı ağır

Coca-Cola’da gerçekleştirilen yerinde incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiği tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda Kurul, şirketin yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına hükmederek yaklaşık 282 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bir anlık ihmalin pahalıya mal olmaması için kritik kural

Yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemeli. Tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bırakıyor.

İncelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazlar kullanılıyor ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebiliyor. İnceleme yalnızca işle ilgili verileri kapsıyor ve kişisel ya da özel nitelikli veriler inceleme kapsamı dışında tutuluyor.

Bu karar tüm şirketlere güçlü bir uyarı niteliğinde

Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil; ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu.

4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları; şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ve/veya sözlü açıklama isteme yetkisine sahip.

