Rekabet Kurulu düğmeye bastı: Adidas'a 402 Milyon TL’lik ’Yeniden Satış Fiyatı’ cezası

Rekabet Kurulu düğmeye bastı: Adidas'a 402 Milyon TL'lik 'Yeniden Satış Fiyatı' cezası

16:3510/10/2025, Cuma
AA
Adidas’a rekabet ihlali cezası
Adidas'a rekabet ihlali cezası

Rekabet Kurulu, spor giyim devi Adidas’a yeniden satış fiyatı tespiti yaptığı gerekçesiyle 402 milyon TL idari para cezası kesti.

Rekabet Kurulu, spor giyim ve aksesuarları alanında faaliyet gösteren Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama AŞ'ye 402,3 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirketin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarına müdahale etmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturmanın sonuçlandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, şirketin yetkili satıcılarının uygulayabileceği indirim oranlarını, indirim yapılabilecek ürünleri ve indirim dönemlerini belirlediğini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada,
"Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon 327 bin 305 lira idari para cezası verildi. Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor"
ifadelerine yer verildi.


