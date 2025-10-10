Rekabet Kurulu düğmeye bastı: Adidas'a 402 Milyon TL’lik ’Yeniden Satış Fiyatı’ cezası

"Bu uygulamalarla satıcılarının yeniden satış fiyatlarını tespit ederek fiyat rekabetini sınırladığı tespit edilen şirkete 402 milyon 327 bin 305 lira idari para cezası verildi. Yetkili satıcıların fiyat politikalarına müdahale, özellikle çevrim içi satış kanallarında rekabeti bozucu etkiler yarattığı gerekçesiyle ihlale konu oluyor"