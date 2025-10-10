Yeni Şafak
Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat: Borç yapılandırma için bugün son gün

Kredi kartı ve kredi borcu olanlar dikkat: Borç yapılandırma için bugün son gün

10:3810/10/2025, Cuma
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bireysel kredi kartı borçları ile diğer tüketici kredileri için getirdiği yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi bugün sona eriyor. Borcunu yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşların işlemlerini günün sonuna kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, borç yapılandırması nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İşte detaylar.

BDDK açıkladığı düzenleme kapsamında gecikmiş kredi kartı, kredi ve KMH borçları (Destek Hesap), azami yüzde 3,11 faiz oranıyla 48 aya kadar yeniden yapılandırılabiliyor. Bu imkândan yararlanmak isteyenler için başvuru süresi bugün sona eriyor.

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, söz konusu düzenleme kapsamında borçlar azami yüzde 3,11 faizle 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Karar ile sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek.

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi. Bu oranın üzerine KKDF ve BSMV gibi vergilerin binmesiyle kredinin aylık maliyeti yüzde 4,043’e çıkacak.

