Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Fahiş fiyata karşı ucuz market adımı

Özellikle koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan taleple de doğru orantılı kimi zincir marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik dikkat çeken adım atılıyor.

Zincir marketlerin fahiş fiyat uygulamalarını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sayısının 500'e çıkartılması yönünde talimat verdi. Erdoğan bu sayının da gerekli görülmesi halinde 1000 ve üzerine de çıkarılabileceğinin mesajını verdi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait market şubesi.

Vatandaşın tepkisini çeken fahiş fiyatlara yönelik atılan bu adımla piyasada fiyat dengesinin oluşturulması amaçlanıyor.

YIL SONUNA KADAR 500'E ÇIKACAK

17 bölge birliği, 1625 kooperatif, 12 bin çalışan ve yaklaşık 850 bin ortağıyla Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olarak bilinen Tarım Kredi Kooperatifleri yaklaşık 300 çeşit gıda ürününü tüketiciyle buluşturuyor. 2017'de bir şubeyle başlayan şu an ise 170 adete ulaşan market sayısının yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatıyla 500'e çıkarılması hedefleniyor.

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Marketlerde ürünler piyasadan daha uygun fiyata satılıyor.

26 İLDE ŞUBELERİ VAR

Hem üreticinin hem de tüketicin hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürünleri hesaplı fiyatlara satışa sunan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 26 ilde şubesi bulunuyor.

Bu iller ise; Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova olarak öne çıkıyor.

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ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE ULAŞTIRIYOR

Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerden doğrudan alınan ürünleri marketler kanalıyla halka arz eden kurum piyasada bazı ürünlerin fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışa yönelik uygun fiyatlarla tüketicinin de imdadına yetişiyor. Hem market açıp hem de 20 binin üzerinde markete ürün veren kurum ürünleri sadece marketlerde değil, dijital platformlar ile de tüketiciye ulaştırıyor.

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170 şubesi olan kurumun market sayısı 500'e çıkarılacak.

SALGIN DÖNEMİNDE FİYATLARDA ARTIŞA GİTMEDİ

Çiftçilerin el emeği doğal ve kaliteli ürünlerini uygun şartlarda tüketici ile buluşturarak hem tarımsal üretimin devamlılığı hem de vatandaşların kaliteli ürünlere ulaşımını sağlayan Tarım Kredi Kooperatifleri, koronavirüs salgını sürecinde piyasanın aksine ürünlerinin fiyatlarında artış yapmayarak da tüketicinin takdirini toplamış durumda.

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5 ÜRÜN İÇİN YASAK YOLDA

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan zincir marketlerle ilgili iki taslak metin de görüşe açıldı.

27 meyvenin açıkta satışına yasak getiren, bozulabilen hızlı tüketim mallarına ilişkin ödeme süresini 30 gün ile sınırlayan ve raflara coğrafi ürün zorunluluğu getiren düzenlemede gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satışının yasaklanması öngörülüyor.

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