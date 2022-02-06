​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Fırsatlar ticarete dönüşecek ​

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde ihracatçılarla buluştu. Etkinlikte konuşan Kalın, bazen yerli ve milli olmanın, kendimizi dünyaya kapatmakmış gibi algılanabildiğine dikkat çekerek, “Bizim aradığımız altın orandır. Altın oran dengeyi sağlayan temel unsurdur. Türkiye doğu ile batı arasında, yerel-milli olmak ile küresellik arasında, gelenek ile modernize arasında bu altın oranı ve dengeyi kurmuştur. Siyaset anlayışımızı ve ticaretimizi altın oranla geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

YENİ SAYFA HAZIRLIĞI

Bazı ülkelerle yeni sayfalar açma hazırlığında olduklarını açıklayan İbrahim Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mısır’la görüşmelere başladık. Suudi Arabistan’la, görüşmelerimiz devam ediyor. İsrail’le önemli bir noktaya geldik. Önümüzdeki dönemde Ukrayna konusu gündemimizde olmaya devam edecek. Ukrayna ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması, ikili ticaretimize katkı sağlayacak. Ukrayna, önümüzde 3-5 ayın değil, 3-5 yılın konusu olmaya devam edecek.”

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NORMALLEŞME SÜRECİ

Nahçıvan-Azerbaycan arasındaki koridorun açılmasının önemine değinen Kalın, hem karayolu, hem demir yolu çalışmaları sürdüğünü, yakın zamanda somut neticeler görüleceğini söyledi. Kalın, şöyle devam etti: “Bu süreç hem Türkiye, hem de Azerbaycan’ı ve tüm bölgeyi rahatlattığı gibi en çok Ermenistan’ı rahatlatacak. Eş zamanlı olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır sorunları çözülecek ve barış anlaşması imzalanacak. Bu koridor, bizim Azerbaycan’ın ötesine gitmemizi kolaylaştıracak. Birçok ülkede yeni fırsatlar oluşacak. Yakında meyvelerini toplamaya başlarız. 2022 yılı, sorunların çözüme kavuştuğu, güzel haberlerin olacağı bir yıl olacak.” Kalın, Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme süreci bulunduğunu, THY’nin Erivan’a uçuş başlattığını anımsattı.

GÜVENLİĞİN ÜÇ ALANINA YATIRIM

Metaverse gibi yeni dünyalarla yeni fırsatlar ve tehditlerin ortaya çıkacağını dile getiren İbrahim Kalın, bu dünyalara ilgisiz kalma şansı olmadığının altını çizdi. Kalın, “Önümüzdeki dönem biyo güvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği konuları da ön plana çıkacak. Buradaki faaliyet ve yatırımlarımızı da artıracağız” diye konuştu.

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İhracat yapmayan tek bir il kalmadı

TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye’nin dış ticaret politikasının ihracatın yolunu açtığını, büyükelçilik açılan ülkelere ihracatın yüzde 30 artış gösterdiğini söyledi. Afrika açılımıyla, kıtaya ihracatın son 20 yılda 14 katına çıktığına işaret eden Gülle, “Afrika’yla ticaret hacmimizi yakın bir zamanda 75 milyar dolara taşıyacağız. 2023 yılında 300 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi. İhracatçı sayısının 100 bini aştığına da değinen Gülle, “Hükümetimiz ihracatçılarımızın önünü açacak anlaşmalara imza atmaya 2022 yılında da devam ediyor. Türkiye - Ukrayna arasında STA imzalanmasıyla çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Artık ihracat yapmayan tek bir il kalmadı. Göreve geldiğimizde 65 bin olan ihracatçı sayımız; sadece 3,5 yılda 100 bini aştı. Hükümetimiz ihracatın yolunu açtı” dedi.