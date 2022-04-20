Demir ve demir dışı metal tedariğinde tek ülke olabiliriz

Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü, kilogram değerini 4,1 dolardan 4,6 dolara çıkardı. Yaşanan pandemi ve savaş krizinin pozitif yansımalarını gören Türkiye, Avrupa’da tedarikte alternatif haline geldi. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Türkiye’ye talebin yüksek olduğunu ve dünyada çözüm noktası haline geldiklerini söyledi. Öztiryaki, “Kaliteli mal isteyen ülkelere kendimizi kabul ettirmiş durumdayız. Türkiye, İtalya’dan Çin’e kadar olan kısımda çok önemli bir konumda yer alıyor. Yaptığımız işler hızlı, ucuz ve kaliteli. Müthiş bir iş potansiyelimiz var. Tedarikte de yakında tek ülke konumuna geleceğiz” dedi.

REKLAM

Tahsin Öztiryaki

HAMMADDE ÜRETMELİYİZ

Katma değerli üretimin önemini vurgulayan Öztiryaki, hammadde fiyatlarının tüm dünyada yükseldiğini ve Türkiye’nin de kesinlikle kendi hammaddesini üretmesi gerektiğini ifade etti. Öztiryaki, “İleride yaşanacak bir krizde hammadde alamadığımızda yatırımın anlamı olmaz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca Londra Metal Borsası (LME) depolarının kurulmasının hammadde konusunda sektöre avantaj sağlayacağını belirten Öztiryaki, “LME depoları, lojistik merkez olmamıza katkı sağlayacak” diye konuştu.

Ayşegül Çapan

YENİ PROJELERLE YÖNETİME TALİBİZ

İDDMİB Başkanlığına yeni dönem için adaylığını açıklayan Ayşegül Çapan ise, “Tam kapasite çalışıyoruz. Sermayelerimiz bunun için yeterli değil. Yatırıma ihtiyacımız var. Eğer gelen talepleri karşılayabilirsek dünyadaki pazar payımızı artırabiliriz” diye konuştu. 6 büyük projeyle yönetime talip olduklarını belirten Çapan, finansmana erişimin önemli bir sorun olduğunu ve bu konuda bir finans birimi oluşturacaklarını söyledi. Sektörün yatırıma hazır olduğunu ancak yatırım için arsa bulamadıklarını belirten Çapan, “Arsa TOKİ tarafından sağlanan, sektörel kampüslerin kurulması için girişim başlattık” dedi.

REKLAM