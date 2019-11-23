Ekonomi Depolara kalite takibi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Depolara kalite takibi

Akaryakıtta kalite takibi yapılacak. EPDK tarafından gerçekleştirilen düzenleme ile arz öncesi tanklardaki akaryakıtların ulusal marker ölçümü yapılacak ayrıca teknik düzenlemelere uygunluğu izlenecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tüketiciye sunulan akaryakıtın kalitesinin izlenmesi konusunda yeni bir düzenlemeye imza attı. Piyasaya arz edilmek üzere stok izleme sistemi kapsamındaki tanklarda bekletilen akaryakıtların kalite ve miktarına ilişkin aykırılıkların belirlenebilmesi amacıyla ulusal marker ölçümü yapılacak, akaryakıtın teknik düzenlemelere uygunluğu izlenecek. Ulusal marker stok kontrolü gerçekleştirilecek ve stok izleme sistemi kapsamında ölçüm sistemleri kontrol edilecek. Aynı tesiste farklı lisans sahiplerine ait ulusal marker bulunması durumunda ise stok tespit işlemleri ayrı ayrı yapılacak.

Mustafa Yılmaz

DAKİS İLE İNCELENECEK

Depolardaki Akaryakıt Kalitesinin İzlenmesi Sistemi (DAKİS) ile birlikte yapılan rutin ve ihbarlara bağlı incelemelerin yanı sıra belirlenmiş sistem kapsamında ülkedeki tüm akaryakıt depolama tesislerinde bulunan ürünlerin teknik düzenlemeler uygunluğunun kontrolü gerçekleştirilecek. Ayrıca ulusal marker miktarının kontrolü, akaryakıtların yeterli şart ve seviyede ulusal marker içerip içermediğinin kontrolü, depolarda kurulu ölçüm sistemleri ile EPDK’ya gönderilen ölçüm bilgilerinin geçerliliği de kontrol edilecek. Rafinerici ve depolama lisanslarına kayıtlı 13 milyon metreküp kapasiteye sahip 100’den fazla tesiste yer alan 1800 tank içinden örnek yöntemiyle seçilen tankların kontrolü bağımsız gözetim firma yetkilileri ve denetçilerin katılımı ile kontrol edilecek.

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin akaryakıt tüketiminin son 10 yılda yüzde 47 artışla 27,8 milyon tona çıktığını, Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtının Türkiye'de tüketildiğini bildirdi. LPG’nin yaygınlaşması için EPDK olarak önemli adımlar attıklarını belirten Yılmaz, "Bugün Türkiye, dünyanın en büyük 15'inci LPG pazarı. 2018 yılında ülkemiz otogaz kullanımında Güney Kore’yi geçerek birinci sıraya yükselmiştir. Türkiye, otogaz kullanan araç sayısı ve istasyon sayısı bakımından ise dünya lideri konumunu devam ettirmektedir" dedi.

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