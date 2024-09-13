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Ekonomi

Depremin yaraları sarılıyor: 101 bin aile yeni evinde

Deprem bölgesindeki konut seferberliği hızla ilerliyor. Depremden etkilenen 11 ilde, 24 bin 812 konutun daha teslimine başlandı. Böylece bugüne kadar tamamlanan konut sayısı 101 bini geçti. Hedef yıl sonuna kadar 200 bin konuta ulaşmak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 02:58 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin hemen ardından başlayan konut seferberliğinde 24 bin 812 konutun daha hak sahipleri belirlenerek teslim edilmeye başlandı. Depremlerden etkilenen 11 şehirde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar ve inşa çalışmaları hızla yürütülüyor. AFAD tarafından yürütülen hak sahipliği belirleme süreci tamamlandı. AFAD verilerine göre 11 ilde toplam 390 bin konut için hak sahipliği belirlendi.

24 BİN HAK SAHİBİNE ANAHTAR TESLİM

Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından başlayan anahtar teslim süreci ile depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis’te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konut daha hak sahibi vatandaşlara etap etap halinde teslim ediliyor. Böylece bugüne kadar inşaatı biten konut sayısı 101 bin 254 adeti geçti.

BÜYÜK PAY HATAY’DA

Anahtar teslim sürecinin üçüncü etabında, il, ilçe merkezleri ve kırsalda toplam Hatay’da 7 bin 519, Kahramanmaraş’ta 3 bin 180, Malatya’da 2 bin 841, Osmaniye’de 507, Adıyaman’da 6 bin 541, Gaziantep’te 646, Kilis’te 426, Adana’da 240, Diyarbakır’da bin 368, Elazığ’da 412, Şanlıurfa’da bin 180 konut hak sahiplerine teslim edildi. Sene sonu hedefi olarak belirlenen 200 bin konut sayısına ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Bakanlık, TOKİ, AFAD, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

HER AY 15 BİN KURA

Her ay 10-15 bin konut için kura çekimi yapılacak. 2024 yılının sonuna kadar 100 bin konut daha teslim edilecek. Geri kalan hak sahiplerinin konutları ise 2025 yılında teslim edilecek. Sürecin sonunda toplam 390 bin konut, 11 bin 500 ahır, 40 bin 500 iş yeri inşa edilecek.


Bakan Bolat: Gümrük kapıları Suriye ile ticarete hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile Türkiye arasında ticaretin sağlanacağı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki gümrük kapısının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Bolat, “Suriye ile çatışmasız ve barışçı bir siyasi çözümün ortaya çıkması için çabaların yoğunlaştığı bu dönemde ticaret inşallah Suriye'nin yeniden imarı noktasında, ekonomik faaliyetin tekrar canlanması noktasında çok hızlı bir ticaret akışı olacaktır. Bu nedenle gümrüklerimizi de o güne hazırlıyoruz” dedi. 78 milyon lira bedelle oldukça iyi şartlarda yapılan bu gümrük müdürlüğünün tüccarlar, sanayiciler ve çiftçiler için karşılıklı ticareti hızlandıracağına vurgu yapan Bakan Bolat "Ceylanpınar ile Resulayn arasında köprü rolünü görecek” ifadelerini kullandı.


#deprem bölgesi
#Ekonomi
#Konut
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