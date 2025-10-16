DFU’dan Dünya Ekmek Günü’nde çağrı: İsrafı önlemeye katkı sağlayabiliriz

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim, her yıl dünya genelinde gıda güvenliğine, açlıkla mücadeleye ve israfı önlemeye dikkat çekmek amacıyla hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor.

"Ekmek, kültürümüzde sofraların vazgeçilmez bir parçası olarak yer alıyor. Bu nedenle ürün portföyümüzde ekmek çeşitleri özel bir yere sahip; yaklaşık 60 farklı çeşitle bu kategoride geniş bir yelpaze sunuyoruz. Yenilikçi teknolojilerle hijyenik koşullarda üretilen ürünlerimiz, -40°C’ye varan üretim şartlarında şoklanıp 1 yıl raf ömrüyle paketleniyor ve Türkiye’nin ilk tam otomatik donuk deposunda -18°C’de saklanıp soğuk zincir kırılmadan taşınıyor. Bu sayede, Türkiye genelinde birçok noktaya ulaşan ürünlerimiz müşteri memnuniyetini artırırken, gıda israfını azaltmaya da katkı sağlıyor."

DFU’nun, yılık 22 bin ton üretim kapasitesi ve 6 kategoride 200’ün üzerinde ürünüyle pazarının en güçlü şirketlerinden biri olduğunu belirten Hasırcıoğlu, DFU olarak restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere kantin, toplu ikram ve yemek hizmeti veren işletmelerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaştıklarını söyledi. Dondurulmuş gıda pazarının Türkiye’de hızla büyüyen gıda kategorilerinden biri olduğunu ifade eden Hasırcıoğlu, dondurulmuş unlu mamullerin pratiklik, uzun saklama süresi ve standart lezzet sunma gibi avantajları sayesinde tüketiciler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edildiğini vurguladı.