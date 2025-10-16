DFU’dan Dünya Ekmek Günü’nde çağrı: İsrafı önlemeye katkı sağlayabiliriz

Dondurulmuş ekmek, ihtiyaç duyulan miktarda çözdürülüp tüketilebildiği için gıda israfının önüne geçilmesine katkıda bulunuyor. Konuya dikkat çeken Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu; uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolü gibi avantajları sayesinde dondurulmuş ekmeğin, sorumlu tüketim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla sofralarda giderek daha fazla yer aldığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim, her yıl dünya genelinde gıda güvenliğine, açlıkla mücadeleye ve israfı önlemeye dikkat çekmek amacıyla hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor.
Ilgın Hasırcıoğlu: Dondurulmuş ekmek ürünlerimizle ekmek israfını önlemeye katkı sağlıyoruz
DFU ürünleri yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaşıyor
DFU’nun, yılık 22 bin ton üretim kapasitesi ve 6 kategoride 200’ün üzerinde ürünüyle pazarının en güçlü şirketlerinden biri olduğunu belirten Hasırcıoğlu, DFU olarak restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere kantin, toplu ikram ve yemek hizmeti veren işletmelerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaştıklarını söyledi. Dondurulmuş gıda pazarının Türkiye’de hızla büyüyen gıda kategorilerinden biri olduğunu ifade eden Hasırcıoğlu, dondurulmuş unlu mamullerin pratiklik, uzun saklama süresi ve standart lezzet sunma gibi avantajları sayesinde tüketiciler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edildiğini vurguladı.