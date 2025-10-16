Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
DFU’dan Dünya Ekmek Günü’nde çağrı: İsrafı önlemeye katkı sağlayabiliriz

DFU’dan Dünya Ekmek Günü’nde çağrı: İsrafı önlemeye katkı sağlayabiliriz

10:3616/10/2025, الخميس
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ilgın Hasırcıoğlu
Ilgın Hasırcıoğlu

Dondurulmuş ekmek, ihtiyaç duyulan miktarda çözdürülüp tüketilebildiği için gıda israfının önüne geçilmesine katkıda bulunuyor. Konuya dikkat çeken Donuk Fırıncılık Ürünleri Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu; uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolü gibi avantajları sayesinde dondurulmuş ekmeğin, sorumlu tüketim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla sofralarda giderek daha fazla yer aldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim, her yıl dünya genelinde gıda güvenliğine, açlıkla mücadeleye ve israfı önlemeye dikkat çekmek amacıyla hem Dünya Gıda Günü hem de Dünya Ekmek Günü olarak kutlanıyor.


FAO bu yıl
"Daha İyi Gıdalar ve Daha İyi Bir Gelecek İçin El Ele"
temasıyla iş birliği çağrısı yapıyor. Bu çağrıya destek veren Donuk Fırıncılık Ürünleri (DFU), ülkemizde her gün israf edilen yaklaşık 12 milyon ekmeğe dikkat çekerek, ekmek israfıyla mücadelede dondurulmuş ekmeğin önemini vurguluyor.


Ilgın Hasırcıoğlu: Dondurulmuş ekmek ürünlerimizle ekmek israfını önlemeye katkı sağlıyoruz


Dünya Ekmek Günü’nde tüketicilere bilinçli tüketim çağrısında bulunan DFU Genel Müdürü Ilgın Hasırcıoğlu, uzun raf ömrü ve porsiyon kontrolü gibi avantajları sayesinde donuk ekmeğin, ekmek israfını önlemeye sağladığı katkıyı vurguladı. Hasırcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Ekmek, kültürümüzde sofraların vazgeçilmez bir parçası olarak yer alıyor. Bu nedenle ürün portföyümüzde ekmek çeşitleri özel bir yere sahip; yaklaşık 60 farklı çeşitle bu kategoride geniş bir yelpaze sunuyoruz. Yenilikçi teknolojilerle hijyenik koşullarda üretilen ürünlerimiz, -40°C’ye varan üretim şartlarında şoklanıp 1 yıl raf ömrüyle paketleniyor ve Türkiye’nin ilk tam otomatik donuk deposunda -18°C’de saklanıp soğuk zincir kırılmadan taşınıyor. Bu sayede, Türkiye genelinde birçok noktaya ulaşan ürünlerimiz müşteri memnuniyetini artırırken, gıda israfını azaltmaya da katkı sağlıyor."

DFU ürünleri yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaşıyor


DFU’nun, yılık 22 bin ton üretim kapasitesi ve 6 kategoride 200’ün üzerinde ürünüyle pazarının en güçlü şirketlerinden biri olduğunu belirten Hasırcıoğlu, DFU olarak restoran, otel ve kahve zincirleri başta olmak üzere kantin, toplu ikram ve yemek hizmeti veren işletmelerle birlikte yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaştıklarını söyledi. Dondurulmuş gıda pazarının Türkiye’de hızla büyüyen gıda kategorilerinden biri olduğunu ifade eden Hasırcıoğlu, dondurulmuş unlu mamullerin pratiklik, uzun saklama süresi ve standart lezzet sunma gibi avantajları sayesinde tüketiciler tarafından her geçen gün daha fazla tercih edildiğini vurguladı.





#DFU
#israf
#Dünya Ekmek Günü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı