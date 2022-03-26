Ekonomi Dilovası da yerli AGA 2100ü seçti Başkan Şayir tüm belediyelere milli ürün çağrısında bulundu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dilovası da yerli AGA 2100’ü seçti: Başkan Şayir tüm belediyelere milli ürün çağrısında bulundu

Kademe Atık Teknolojileri tarafından üretilen yerli ve milli yol süpürme aracının 100’üncü üretimi AGA 2100 Dilovası Belediyesi’ne teslim edildi. Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Yerli ve milli bilince sahip tüm belediyelerimize bu aracı tavsiye ediyorum. Güçlü Türkiye’nin ürünü olan bu yerli temizlik aracı vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunacak. 2023’e kadar 5 adet daha sipariş vermeyi planlıyoruz” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Dilovası da yerli AGA 2100’ü seçti: Başkan Şayir tüm belediyelere milli ürün çağrısında bulundu
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan yerli ve milli üretim hamlesinde envanterine katılan AGA 2100 modelinin bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Dilovası Belediyesi’ne Kademe’nin ürettiği yerli temizlik aracı AGA 2100 modelinin 100’üncü üretimi teslim edildi. Törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik’in yanı sıra yerel yöneticiler katıldı.

2023’E KADAR 5 TANE DAHA ALACAK

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan yerli ve milli üretim hamlesinde envanterine katılan AGA 2100 modelinin bir başlangıç olduğunun altını çizen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “2023’e kadar 5 tane daha sipariş vermeyi planlıyoruz. Dilovası olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda ekipman yatırımlarımızı artıracağız. Ben iş hayatından gelen birisiyim. Yerli ve milli patentlerin ne kadar zor alındığını iyi bilirim. Bu yüzden yerli ürünlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Herkese yerli ürünlerimizi tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ AGA 2100 İTHALE GÖRE YARI FİYATINA

Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik ise, “Bugün bir hayal gerçek oluyor. Yıllar boyunca ithal edilen bu araçlar artık yerli imkanlarla üretilerek belediyelerimizin hizmetine sunuluyor. Yerlilik oranı yüzde 80’i aşan temizlik araçlarımız Türkiye’yi dışa bağımlılıktan kurtaracak. Fiyat avantajı başta olmak üzere mekanik yapısı sayesinde bakım kolaylığı ve düşük servis maliyetleriyle, belediyelere birçok avantaj sağlıyoruz. 100 bin avroları bulan ithal ürünleri yurt içinde yarı fiyatına üretiyoruz. Belediyelerimiz bu yolla hem tasarruf ediyor, hem de milli teknolojimize destek veriyor. Temizlik ürünlerimizi tercih eden yerli ve milli bilince sahip belediyelerimize teşekkür ediyorum. AGA 6000 modelimizin üretim çalışmalarına başladık. Bu ürünümüz de daha gelişmiş teknolojisi ve verimliliğiyle yakında yollarda olacak. AGA 6000 modeliyle daha güçlü hale geleceğiz” şeklinde konuştu.

65 belediyenin tercihi Kademe ürünleri oldu

  • Kademe ürünlerinin 65’ten fazla belediyenin tercihi olduğunu ve tercih sebebinin yerli ve milli olmasının yanı sıra kalite faktörünün etkili olduğunu vurgulayan Kenan Çelik, “Sıfır emisyon ile çevreci, motor ve akü aksamı ile enerji verimliliği konularında avantaj sağlıyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür sermayemiz ülkemizde kalıyor. Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Şu anda 65’ten fazla belediyemize araç teslim ediyoruz. Dünyada ise 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

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