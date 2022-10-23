Doğal gaz ve elektrikte 600 milyar TL sübvansiyon

Doğal gaz ve elektrik tüketimi için sağlanan sübvansiyonlarına ayrılan bütçede 35 kattan fazla artış yapılacak. Bu artış ile enerji ödenekleri için bütçeden elektrik ve doğal gazda vatandaşın bütçesini rahatlatmak için uygulanan sübvansiyona ayrılan pay 600 milyar TL’yi bulacak. Söz konusu düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ve Genel Kurul’a gelmesi beklenen torba yasada yer alıyor.

DESTEK 600 MİLYAR TL’YE ÇIKARILDI

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir geçtiğimiz hafta torba yasanın görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Aydemir, “Hâlihazırda konutlardaki doğal gaz tüketiminin yüzde 80’i, elektriğin ise yüzde 50’lik bölümü BOTAŞ ve Hazine tarafından karşılanıyor. Bu iki kaynak için sağlanan destek miktarı 600 milyar TL’ye ulaşacak” ifadelerini kullandı.

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ÖDENEK MİKTARINDAREKOR ARTIŞ

TBMM Başkanlığı’na aynı gün sunulan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi de enerji programları için sağlanacak ödenek miktarlarında rekor artış içerdi. Teklife göre 2023 yılında toplam büyüklüğü 4,47 trilyon TL olacak kamu bütçesinden “Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası” başlıkları içindeki programlara 406,5 milyar TL ödenek ayrılacak. 2022 yılı Bütçe Teklifinde enerji arz güvenliği, verimliliği ve enerji piyasası başlıkları içindeki programlar için 2022 yılında 21,3 milyar TL, 2023 yılında ise 11,6 milyar TL ayrılması öngörülmüştü.

Tüketiciye yansıtılmayacak

Bununla birlikte teklifte enerji fiyatlarında meydana gelen yüksek artışlara dikkat çekilirken, bu artışların başta dar gelirler olmak üzere nihai tüketiciye yansıtılmamasına yönelik mevcut politikanın 2023 yılında da devam ettirileceği vurgulandı.

2022’de 200 milyar liraydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada 2021 yılında elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için 165 milyar liralık kaynak kullanıldığını, sağlanan destek rakamının vergi kayıplarıyla 200 milyar liranın üzerinde olduğu bilgisini verirken, aynı maliyetin 2022 sonunda 300 milyar lirayı bulmasının beklendiğini söylemişti.