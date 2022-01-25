Doğal gazda İran bilmecesi: İş dünyasıyla çözüm zirvesi

Türkiye’nin Rusya ve Azerbaycan ile birlikte üç büyük doğal gaz tedarikçisinden biri olan İran’ın “teknik arıza” bildirerek 10 gün süreyle Türkiye’ye gaz akışını kesmesi üretimi olumsuz etkiliyor. İran’ın geçen hafta bildirdiği doğal gaz akışındaki aksamanın ardından BOTAŞ, 20 Ocak’ta yaptığı duyuruyla sanayi kuruluşlarına ve elektrik çevrim santrallerine sınırlı şekilde doğal gaz verileceğini açıklamıştı.

Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde (OSB) doğal gaz kullanımı zorunlu olarak kısıtlanırken, üç günlük planlı elektrik kesinti üzerine iş dünyasından “kesinti yapılmasın” çağrısı yapılmıştı. Sanayiciler kısıtlamaların üretim kaybına yol açacağını ifade ederken, öncelikli sektörlerin belirlenerek kısıtlamanın sınırlandırılmasını talep etti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

ÜÇ SEKTÖR MUAF TUTULDU

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından daha önce yapılan açıklamada, mesken ve ticarethane harici kullanıcılara kısıntı uygulanacağı belirtilirken, OSB’lerde elektrik kesintileri dün devreye alınmaya başlandı. 3 günlük elektrik kesintisinin üretimi olumsuz etkilememesi için büyük bir çaba harcanıyor. BOTAŞ; ilaç, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerini üreten tesisleri kesintiden muaf tuttu.

DÖNMEZ: İRAN KONTRATA UYMUYOR

İki ülke arasında yaşanan sorunun aşılması adına atılan adımlar sonuçsuz kalırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran’ın kontratta yazılı olan akışla ilgili standartları tutturamadığını belirtti.

İran’ın kendilerine hatta bir kaçak olduğu bilgisini verdiğini söyleyen Bakan Dönmez, “Bu sorunu daha önce vatandaşlarımıza ve sanayicilerimize hissettirmeden çözmüştük. Gelinen noktada, iş dünyamız ile bu süreci en az hazarla nasıl atlatırız diye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Dönmez, sürekli enerjiye ihtiyaç duyan sektörlere gerekli asgari enerjiyi sağlayacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı: “OSB yönetimleri kritik prosesi olan firmaları belirlediler ve bu kritik firmalara enerji tedariği devam edecek şekilde bir planlama yapıldı. Sanayide 2 grup halinde en fazla 3 gün kısıntı olacak şekilde tedbirlerimizi aldık.”

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İKİ BAKAN İŞ DÜNYASIYLA GÖRÜŞTÜ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, OSB başkanları, TOBB sektör meclis başkanları, oda başkanları, ASKON, TİM Genel Başkanları, BOTAŞ ve TEİAŞ’ın üst düzey yöneticilerinin katıldığı enerji gündemli bir istişare toplantısı düzenlendi. Buradaki konuşmasında sanayicilerin kendilerine yarım kapasite çalışmak yerine birkaç gün tam kapanma ve sonrasında tam kapasite çalışma önerisinde bulunduğunu söyleyen Dönmez, bu doğrultuda planlama yapıldığını belirtti. Sürecin başından bu yana İran ile bakanlık düzeyinde görüştüklerini ifade eden Dönmez, “Süreci en kısa şekilde atlatmaya çalışacağız” dedi. Dönmez, İran hariç diğer giriş noktaları tam kapasite çalıştığını söyledi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Hep beraber aşacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, yaşanan süreci bir vaka olarak kabul edip, bununla en iyi şekilde nasıl mücadele edileceği yönünde çalıştıklarını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süreci yönettiklerini aktaran Bakan Varank, “İran gibi büyük bir tedarikçinin bir anda doğalgazı kesmiş olması elbette sıkıntılar getiriyor. Bunları hep beraber atlatmaya çalışacağız” dedi. Bu noktada üretim kayıpları olabileceğini aktaran Mustafa Varank, “Makine teçhizatında zarar görecek olan varsa, ya da hammaddesi bozulacak sektörler varsa bunları duymak istiyoruz" dedi.

Her sene aynı acem oyunu

Uzun yıllardır Türkiye’nin gaz tedarikçileri arasında bulunan İran, her kış çeşitli teknik gerekçelerle Türkiye’ye gaz akışını belirli sürelerle kesiyor. İran Milli Gaz Şirketi, son olarak 20 Ocak’ta, teknik bir arızayı gerekçe göstererek Türkiye’ye doğal gaz arzını 10 günlüğüne durdurdu. Geçtiğimiz günlerde İran Haber Ajansı Shana, Türkiye’ye gaz akışının tekrar başladığını duyurmuş ancak Türkiye tarafından haber yalanlanarak, akışın sembolik düzeyde olduğu bildirilmişti.

GÜNDEM İran teknik arıza gerekçesiyle Türkiye'ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu