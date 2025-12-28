Yeni Şafak
Doğal gazda kademe 2027'de

Doğal gazda kademe 2027'de

Merve Safa Akıntürk
04:00 28/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Ocak ayında da elektrik ve doğal gazda zam yapılmaması planlanırken, uzun süredir üzerinde çalışılan doğal gaz kademesine de önümüzdeki yıl geçilmesi bekleniyor.

Son iki yılda doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 trilyon TL destekte bulunulurken, şu an doğal gazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğal gaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.

TÜKETİM ORTALAMASI ESAS OLACAK

Doğal gazda kademeye bu yıl geçilmeyeceği ancak çalışmaların önümüzdeki kışa yetiştirileceği ifade edilirken yeni modelde her ilin kış aylarında yaptığı aylık doğal gaz tüketimi ortalamaları esas alınacak. Yeni modelde örneğin Ankara’da kış aylarında ortalama 180 metreküp doğalgaz tüketildiği esas alınacak, İstanbul’da 155 metreküp, Erzurum’da 230 metreküp doğal gaz tüketimi esas alınacak. Bu rakamlara son şekli bakanlıkça verilecek. Söz konusu modelde bu illerde ortalama tüketimden belirli oranda fazlasını tüketenler desteklemeden çıkarılacak.



