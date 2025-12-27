Sanayi Anadolu'ya yayılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, fabrikaların Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmasını azaltmak ve üretimi ülke geneline yaymak amacıyla birçok bölgede sanayi yatırımlarını devreye alıyor. Bakanlık, özellikle Orta Anadolu’nun üretim ve lojistik üs haline getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM’ye gönderdiği soru önergesine verdiği yanıtta, özellikle deprem riski yüksek bölgelerdeki tesisi yoğunluğunu azaltmak, üretimde bölgesel dengeyi sağlamak ve yerel istihdamı artırmak amacıyla yeni bir sanayi yapılanmasına gidildiğini belirtti.





13 İLDE YENİ ÜRETİM ALANI

Bu kapsamda Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede yeni sanayi havzalarının oluşturulduğunu aktardı. Kacır, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 64 ilde toplam 160 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin yürütüldüğünü vurguladı. Bu projelerle sanayinin Marmara dışına dengeli şekilde yayılması, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve yerel istihdamın artırılması hedefleniyor. Bakanlık ayrıca, "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı" kapsamında metropollerde yoğunlaşan sanayinin Anadolu’ya kaydırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Samsun–Mersin hattı üzerinde yer alan ve aralarında Kayseri’nin de bulunduğu 13 ilde yeni sanayi alanları belirlendi.





KAYSERİ LOJİSTİK MERKEZ OLACAK

Master plan çerçevesinde Kayseri merkezli olarak çevre illerdeki 43 OSB için toplam 22 lojistik bağlantı planlandı. Bu yatırımlar sayesinde fabrikaların taşıma maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Kayseri özelinde 2012–2025 yılları arasında 2 bin 112 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımların toplam tutarı 209,9 milyar liraya ulaşırken, 36 bin 682 kişilik istihdam sağlandı. Hâlihazırda Kayseri’de 4 OSB’de yaklaşık 114 bin kişi istihdam edilirken, bu sayının 135 bine çıkarılması hedefleniyor.





77 OSB’YE DEPREM İNCELEMESİ

Bakanlık ayrıca, “Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri, Büyük Sanayi Tesisleri ve Kritik Ulaşım ve Enerji Altyapıları Deprem Tehlike ve Risk Analizi” çalışmasını da sürdürüyor. İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’daki toplam 77 OSB, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle inceleniyor.



