Antalya turizminden 17,5 milyar dolarlık katkı

10:4826/12/2025, Cuma
DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın Türkiye turizme katkısının 17,5 milyar dolar olduğunu belirterek, “Tarımın katkısı 2,2 milyar dolar. Sanayinin katkısı 500 milyon dolar. Yani Antalya tam bir turizm kenti" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya turizminin Türkiye ve kent ekonomisine katkılarına dikkati çekti.

Yatırımının yüzde 95'ini iç kaynaklarla yaparken, kazandığı parayı da yine turizm sistemi içerisinde paydaşları ile değerlendiren bir sektör olduğunu belirten Kavaloğlu,
“Bu anlamda bakıldığında tam anlamıyla gerçek bir milli sektör. Hani bazen diyoruz ya Antalya işte hem turizm kenti hem sanayi kenti hem tarım kenti diye. Turizm, tarım ve sanayi bir arada. Antalya'nın Türkiye'deki turizme katkısı 17,5 milyar dolar. Tarımın katkısı 2,2 milyar, sanayinin katkısı 500 milyon dolar. Yani bu gözle baktığınızda Antalya tam bir turizm kenti. Çünkü tarımın yaklaşık yüzde 40-45'i yine turizm amaçlı bir üretim yapıyor. Sanayi deseniz yüzde 15-20'si yine turizm amaçlı bir üretim yapıyor. Dolayısıyla Antalyamız tam anlamıyla bir turizm kentidir diyebiliriz
" dedi.


