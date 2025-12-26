Antalya turizminden 17,5 milyar dolarlık katkı

“Bu anlamda bakıldığında tam anlamıyla gerçek bir milli sektör. Hani bazen diyoruz ya Antalya işte hem turizm kenti hem sanayi kenti hem tarım kenti diye. Turizm, tarım ve sanayi bir arada. Antalya'nın Türkiye'deki turizme katkısı 17,5 milyar dolar. Tarımın katkısı 2,2 milyar, sanayinin katkısı 500 milyon dolar. Yani bu gözle baktığınızda Antalya tam bir turizm kenti. Çünkü tarımın yaklaşık yüzde 40-45'i yine turizm amaçlı bir üretim yapıyor. Sanayi deseniz yüzde 15-20'si yine turizm amaçlı bir üretim yapıyor. Dolayısıyla Antalyamız tam anlamıyla bir turizm kentidir diyebiliriz