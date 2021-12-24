​Dolar balonu böyle şişti

Bu yılın Eylül ayında 8 lira olan dolar kurunun hiçbir ekonomik gerekçe olmamasına rağmen 18 liraya kadar yükselmesinde kendine ‘ekonomist’ diyen gazeteci ve akademisyenlerle, bazı siyasetçiler ve FETÖ’cü isimler etkili oldu.

VATANDAŞI BATIRDILAR

Dolar operasyonunda manipülasyoncuların başını sözde ekonomist Selçuk Geçer çekti. Youtube’dan ‘Dolar Ne Olur’ başlıklı yayınlar yapan Geçer, “Bugün 13 yarın 23, 20’de bile durmayacak, 30’a koşacak, 40’a dayanacak” diyerek sistematik bir şekilde doların yukarı yönlü gideceğini belirtti.

Selçuk Geçer

Geçer’in tahminlerine inanıp birikimlerini dolara yatıran birçok vatandaş ise mağdur oldu. Ekonomist Özgür Demirtaş da doları köpürtme operasyonunda yer aldı. Demirtaş, her artışı yapılan faiz indirimine bağlayarak, dolardaki yükselişin devam edeceğine yönelik analizler yaptı. Ekonomist Mustafa Sönmez de yaptığı paylaşımlarla 2 trilyon liralık mevduatın dövize hücum edeceğini, doların 20 liraya ulaşacağını iddia etti.

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CHP VE İYİ PARTİ İŞİN İÇİNDE

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da başroldeydi. Sözde ekonomistlerin vatandaşları dolara yönelten tahminlerini devam ettiren Özkoç, neredeyse her gün doların yeni bir rekor kıracağını iddia etti. İyi Parti’nin ekonomi kurmaylarından olan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz da Erdoğan’ın açıklamasının ardından “Doların alın” diyerek büyük bir spekülatörlük yaptı. BDDK bu açıklama spekülatörler hakkında sonrası suç duyurusunda bulundu.

EKONOMİ Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz spekülatör oldu