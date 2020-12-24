Dostluğun sembolü

Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019’da meydana gelen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından talimatı verilen deprem konutlarının inşaatı başladı. 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otoparktan oluşan iki alandaki proje için dün temel atma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende; Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı.

42 MİLYON AVROYA MAL OLACAK

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’un Türkiye’nin Balkanlar’daki yakın dostu ve ortağı olduğuna işaret etti. Kovid-19 salgınına rağmen inşaata başladıklarına vurgu yapan Erdoğan, toplam 522 konutu içeren ve 42 milyon avroya mal olacak projenin Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin yeni nişanesi olacağını kaydetti. Erdoğan, “Bu konutların Arnavutluk halkına ve Laç şehrine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AĞUSTOS’TA BİTECEK

Albayrak İnşaat’ın yapım işlerini üstlendiği konutların 170’i 1+1, 233’ü 2+1, 119’u 3+1 olarak projelendirilirken, zemin güçlendirmesi yapılan projede yüzde 10 fiziki ilerleme sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaatın yüklenici şirketi Albayrak İnşaat’ın bağlı bulunduğu Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’a konutların tahahhüt edilen Ağustos 2021’de bitirilmesi sözü aldı.

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DOSTLUĞUN SİMGESİ OLACAK

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da, projenin Türkiye’nin Arnavutluk’a sunduğu yardımlaşmanın simgesi olduğunu belirterek, “Türk dostlarımızın tutulmuş sözüdür. İki ülke dostluğunun simgesi olan bu sembol uzun yıllar burada kalacaktır” diye konuştu. Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise, Arnavutluk’un son 30 yılın en büyük şantiye alanı olduğunu vurguladı.

Kurum: 8 ay sonra teslim edilecek

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

dedi.

“Depremden hemen sonra; kardeşlerimizin yaralarını sarmak için ülke olarak seferber olduk” diyen Bakan Murat Kurum, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; depremin etkilediği Laç şehrimizde yeni konutlarımız için çalışmalarımızı başlattık. Ardından temmuz ayında da Bakan arkadaşım Arben Ahmetaj’la ‘Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmemizi’ imzaladık. Projelerimizi süratle hazırladık. Yatay mimari esaslı olarak planladığımız projede binaların yüksekliği zemin artı dört katı geçmeyecek. Konutlarımızın inşa süreçleri TOKİ Başkanlığımız tarafından yürütülüyor. Kurulduğu günden bugüne TOKİ Başkanlığımız; 1 milyon konutun inşasını tamamlayarak 4 milyondan fazla insanımızı ev sahibi yapmış bir kurumdur. Ayrıca yurt dışında, doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya’dan Sri Lanka’ya, Pakistan’dan Somali’ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. TOKİ’nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğinin Arnavutluk’ta da başarıyla hayata geçirileceğini belirtmek isterim. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle konutların teslim törenlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.”