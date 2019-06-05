Ekonomi Döviz gelirin yoksa dövizle borçlanma
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Döviz gelirin yoksa dövizle borçlanma

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, döviz geliri olmadan dövizle borçlanmanın hem şirketleri hem de bireysel müşterileri kur riski ile karşı karşıya getirdiğini söyledi. Uyan, “Bunu hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Her zaman maliyeti bilinen fon kullanımı çok önemli” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Ufuk Uyan, “Katılım bankaları arasında altın mevduat hesapları bakımından yüzde 54,9’luk payla ilk sırada, tüm bankalar arasında ise yüzde 11,8’lik payla üçüncü sırada yer alıyoruz” dedi.
Ufuk Uyan, “Katılım bankaları arasında altın mevduat hesapları bakımından yüzde 54,9’luk payla ilk sırada, tüm bankalar arasında ise yüzde 11,8’lik payla üçüncü sırada yer alıyoruz” dedi.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, döviz geliri olmayanların dövizli fon kullanmasının doğru olmadığını söyledi. Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Uyan, "Eğer bir ihracat söz konusuysa, yani karşılığında bir döviz geliri varsa, şirketler dövizli fon kullanılabilir ama döviz geliri olmadan dövizli fon kullanmak kur riskini tabi hale getiriyor. Bunu hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Her zaman maliyeti bilinen fon kullanımı çok önemli” dedi.

TL İLE BORÇLANMAK GÜZEL BİR SİSTEM

Katılım bankaları sisteminin önemli bir enstrümanı olan murabahanın üretim desteği denilen maliyeti belli olan bir sistem olduğunu ifade eden Uyan, “Kabaca 100 liraya aldığımız malın üzerine kârımızı koyarak fatura edip satıyoruz. Müşterimiz maliyeti biliyor. Maliyet sonradan değişmiyor. TL fon kullanan açışından sabit ve güzel bir sistem. Ama döviz geliri olmadan fon sağlandıysa böyle de bir riske maruz kalıyor. Bu riskler önemli tabi. Bu yönetilmesi gereken bir süreç” diye konuştu.

'SPEKÜLATİF İŞ YAPANLARI UYARIYORUZ'

  • Kuveyt Türk olarak her zaman reel ekonominin desteklenmesine ve işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik finansman desteği sağladıklarını belirten Uyan, topladıkları kaynakların yüzde 60-80’i, hatta daha fazlasının reel sektörün fonlamasında değerlendirdiklerini vurguladı. Uyan, “Hazine ürünlerinin çeşitliliği son yıllarda giderek artıyor ancak biz reel sektörle büyüdük ve onlarla büyümeye devam edeceğiz. Spekülatif işleri yapanları da uyarıyoruz” mesajını verdi.

'SERMAYENİZİ ARTIRIN'

Dışarıdan fon alarak işletmeyi döndürmenin çok zor olduğunun altını çizen Ufuk Uyan, şunları kaydetti: “İşletmeleri sermayelendirmek lazım. Kaynakların şirketlere getirilmesi lazım. İsraf deyince, insan elbette ihtiyacı olanı alacak ama yatırımlarını artırmaya önem vermeli. Fon talebinde bulunan müşterilerin mali verilerine bakıyoruz. Mali gücünün üzerinde bir fon talebi olan müşteriye, bu fonu tahsis edebilmemiz için öncelikle sermayesini artırması gerektiğini söylüyoruz.”

REKLAM

TÜRKİYE’NİN ALTIN BANKASI

Kuveyt Türk olarak yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasında öncülük ettiklerini dile getiren Ufuk Uyan, 2011 yılından bu yana yurt çapında gerçekleştirdikleri altın kampanyaları ve bu alandaki projelerle 15 tonun üzerinde altını ülke ekonomisine kazandırdıklarını aktardı. Uyan, bankanın yıllık altın işlem hacminin yaklaşık yüzde 20’sini uluslararası pazarların oluşturduğu bilgisini de verdi.

  • İHRACATÇILARDAN TALEP
  • Ufuk Uyan, “Finansmana bu yıl daha çok hangi sektörler ihtiyaç duyuyor? Kapınızı en çok kim çalıyor?” şeklindeki sorumuza şu cevabı verdi: “Özellikle dış ticaret ve ihracat ağırlıklı 2019’da fonlama politikamız var. Benzer şekilde turizm ve madencilik gibi sektörlere yoğunlaşarak sektörel dağılımı çeşitlendirme niyetimiz var. Bu alanlarda yeni paketler açıkladık. Turizm paketiyle turizm sektörünün finansmanına desteğimizi artırmayı hedefliyoruz. Tarım finansmanında da önemli bir noktaya geldik. Piyasada ağırlıklı olarak dış ticaret ve ihracat firmalarından talep geliyor.”
  • İSRAFTAN KAÇINALIM
  • Genel Müdür Ufuk Uyan, faizlerle ilgili olarak da şu değerlendirmelerde bulundu: “Elbette herkes gibi biz de şikâyetçiyiz... Ekonomi yönetiminin yapısal düzenlemelere yönelmesini ve bankacılıkta görülen yatay seyrin yılın ikinci yarısında tekrar artış trendine dönmesini bekliyoruz. Enflasyonun trendini aşağı çevirdiğini görüyoruz. Turizm gelirleri çok iyi bekleniyor. Cari açığın düştüğünü görüyoruz. Toplum olarak biz de gereksiz harcamalardan ve israftan kaçınmalıyız. Faiz düşme eğilimine giriyor, sürmesini bekliyoruz.”

Petrolün varili 61,55 dolar
EKONOMİ
Petrolün varili 61,55 dolar
Milletten tam destek

Milletten tam destek

​Pençe Operasyonu ile ilgili 9 bin 317 kişiyle anket yapıldı.
Döviz gelirinyoksa dövizle borçlanma

Döviz gelirin
yoksa dövizle borçlanma

​Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kur riskine karşı uyarılarda bulundu.
Halka değilkendine hizmet

Halka değil
kendine hizmet

​CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, evini belediye işçilerine yaptırdı.​
Ben buraya Kato'dan geldim

Ben buraya Kato'dan geldim

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'daki provokasyona ilişkin konuştu.
Geçmişin<br>tadını yaşatmalıyız

Geçmişin
tadını yaşatmalıyız

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, çocukluğundaki bayramları Yeni Şafak'a anlattı.​
Liderlere<br>'bayram' telefonu

Liderlere
'bayram' telefonu

​Cumhurbaşkanı, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Bakanlığın ilk plajı<br>Bodrum'da açıldı

Bakanlığın ilk plajı
Bodrum'da açıldı

Girişler ücretsiz olacak, sayısı kısa zamanda artacak.
İstanbul'da<br>bayram trafiği

İstanbul'da
bayram trafiği

Trafik yoğunluğu yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Ortak yayın<br>için ilk açıklama

Ortak yayın
için ilk açıklama

​AK Parti ve CHP heyetleri bayram sonrası yine görüşecek.
Lice'de operasyon

Lice'de operasyon

​Hava destekli operasyonda 5 terörist öldürüldü.
20 bin TL cezası var

20 bin TL cezası var

Nesli tükenmekte olan türlere yönelik özel koruma.
Kirayı duyunca<br>şehitleri hatırladı

Kirayı duyunca
şehitleri hatırladı

​10 yıllık kirayı ödememek için yapmadığı kalmadı.
Erdoğan'ın çağrısı<br>ile yapılıyor

Erdoğan'ın çağrısı
ile yapılıyor

​8 bin aile düzenli gelir imkanına kavuşacak.
Kaçış yok:<br>TSK nefes aldırmıyor

Kaçış yok:
TSK nefes aldırmıyor

Mehmetçik, teröristleri hem karadan hem havadan vuruyor.
Kabul edilen<br>ücretsiz uçacak

Kabul edilen
ücretsiz uçacak

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor.
Bayramın<br>en acı yüzü

Bayramın
en acı yüzü

Trafik kazalarındaki bilanço can yaktı.
En güzel<br>kareye 10 bin TL

En güzel
kareye 10 bin TL

​18 yaşından büyük herkes katılabilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.