Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi üzüyor' diyerek çağrıda bulunmuştu: Yüzde 90'ı iptal oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle nisan, mayıs, haziran aylarında üç ay boyunca kapıları kapalı kalan ve normalleşme süreciyle birlikte temmuz ayının başında bir takım tedbirlerle kapılarını yeniden açan düğün salonlarına koronavirüs vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinin ardından bu sefer de zaman kısıtlaması geldi.

Belli bölgelerden peş peşe gelen ve koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta bir düğün genelgesi yayınlamak zorunda kaldı.

BİR SAATTE TAMAMLANACAK

Yayınlanan genelgeye göre; sokak düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinlikler yasaklanırken, düğün ve nikahlar için ise bir saat sınırı getirildi. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılması da ikinci bir açıklamaya kadar yasaklandı.

Koronavirüs nedeniyle düğünlerini erteleyenler 1 Temmuz sonrası nikah dairelerine akın etmeye başladı.

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DÜĞÜNLERDE ZABITA YA DA POLİS OLACAK

Genelgeyle gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanırken, düğün veya nikah törenlerine zabıta veya kolluk görevlisi olmak üzere en az bir kamu görevlisi de yer almaya başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI!

Düğün genelgesi sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden, buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım'' şeklinde çağrıda bulundu.

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Bir saatlik süre kısıtlaması sonrası düğün salonlarında yüzde 90 iptal yaşandı.

YÜZDE 90'I İPTAL ETTİ

Düğün salonlarına ilişkin son atılan adımla getirilen bir saatlik zaman kısıtlaması sonrası salonlarda yapılması planlanan düğünlerin yüzde 90'ının iptal edildiğini belirten İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, eylül ayı itibariyle sezonun başlamasını umarken alınan bu karar ile zaten bayram sonrasına kadar çalışamamış olan düğün salonu işletmecilerinin ciddi anlamda sıkıntıya girebileceğini belirtiyor.

TARİHİ ÖNE ÇEKENLER DE VAR

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında iptal edilen düğünlerin yanı sıra ileri tarihlerde düğün yapmayı planlayanların da takvim değişikliği için kendilerini aramaya başladıklarını kaydeden Sönmez, koronavirüs salgınında yaşanan artış ve alınan tedbirlerin kapsamının daha da genişleyebileceği endişesiyle iptal etmeyen çiftlerin de düğün tarihlerini daha erkene almaya başladıklarını vurguladı.

Konya’da bir çift, koronavirüs salgını nedeniyle salondaki düğünlerini iptal ederek, yaylada aile arasında düğün yaptı.

SOKAK DÜĞÜNLERİNİN YASAKLANMASI İÇİN BAŞVURDUK!

Geleneklerimizde düğünlerin yerinin ayrı olduğunu o yüzden karşılama, uğurlama ve takı merasimi derken nereden bakılırsa bakılsın bu sürecin minimum iki saati alabileceğini dile getiren Sönmez, kendilerinin bugün zaman kısıtlaması getirilmesine yol açan sokak ve dernek düğünü gibi kontrolün yapılamayacağı düğünlerin bizlere de zarar verebileceğini öngörerek yasaklanması için kaymakamlıklara ıslak imzalı başvuruda bulunduklarını söyledi.

KURALLARDAN SIKILAN SOKAĞA GİTTİ

Normalleşme süreciyle düğün salonlarının 1 Temmuz itibariyle açıldığı andan itibaren koronavirüs tedbirlerinin yer aldığı genelgeye harfiyen uymaya çalışan sektörlerden birinin ise düğün sektörü olduğunu belirten Sönmez, bunun nedenin ise üç ay kapalı kaldıkları süreçte yaşadıkları travmayı yeniden yaşamamak olduğunu ifade etti. Sönmez, düğün salonlarındaki ağır kurallardan sıkılan kimi çiftlerin ise buralara yaptıkları rezervasyonları iptal ederek sokaklarda düğün yaptığını belirtti.

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Koronavirüs salgını nedeniyle düğün yapamayan ancak evliliğe adım atmak isteyen çiftlerin nikahları, belediyenin bahçesinde kıyılıyor.

CEZBEDECEK BİR ARTIMIZ YOK!

Tedbirlerin önemli olduğunu ve uyulması gerektiğini kendilerinin de buna sonuna kadar katıldığını aktaran Sönmez, ancak bu kurallara uymayanların cezalandırılması gerektiğini belirtirken, genelgeyle vatandaşların düğün salonlarını tercih etmelerini gerektirecek bir durumun olmadığını dile getirip şöyle konuştu; ''Belediyelerin nikah salonları zaten bu hizmeti veriyor. Düğün salonlarında sadece su ikramı var. Yani düğün yapacakları cezbedecek bir artımız bulunmuyor. Belki tedbirler dahilinde ikram yapabileceğimiz kokteyl tarzında bir takım etkinliklere izin verilirse insanlar bir şekilde salonlara davet edilebilir.'' diye konuştu.

İSTİHDAMINI BİZ SAĞLAYALIM

Süre kısıtlamasından ziyade tedbirler dahilinde düğünlerin yapılmasına kendilerinin her zaman destek verdiğini de sözlerine ekleyen Sönmez dikkat çeken bir çağrıda da bulundu. Gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılabileceği düğünlere devletin yollayacağı gözetmen personelin de istihdamını kendilerinin karşılayabileceğini belirten Sönmez, bu şekilde kurallara uyularak düğünlerin yapılabileceği bir format geliştirilebileceğini söyledi.

OYNAT 00:57 Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

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