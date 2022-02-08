Dünya liman yükünün %80'i 21 şirkette

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği tarafından hazırlanan “Konteyner Taşımacılığında Küresel Terminal Operatörlerinin (KTO) Etkinliği ve Türkiye’ye Yansımaları” raporu yayınlandı. Küresel konteyner taşımacılık sektörünün son 30 yılına ışık tutan rapor, KTO’ların küresel ölçekte üstlendikleri rolü ve ülkemize yansımalarını da çarpıcı rakamlar ile gözler önüne seriyor. Limanların dış ticarete katkısı 200 milyar doların üzerine çıktı.

15 YILDA PAYINI %25 YÜKSELTTİ

Rapora göre; yaklaşık 30 yıl süren gelişim dönemi sonunda 2020 yılı itibariyle sayısı 21’i bulan KTO’lar küresel konteyner elleçleme hacminin yüzde 80,5’ini yaparken, dünya toplam konteyner elleçleme kapasitesinin yüzde 75’ine sahipler. 15 yıl önce bu pay 220 milyon TEU (5,9 milyar ton) ile yüzde 55 iken, bugün baktığımızda KTO’lar küresel konteyner elleçleme hacminin neredeyse yüzde 80’den fazlasını elleçler duruma geldiler.

REKLAM

Aydın Erdemir

KTO’ların etkinliği 2001 yılından itibaren oldukça hızlı bir artışla ivmelenirken, özellikle 2010’lu yıllardan sonra KTO’ların ortak olduğu liman ve terminallerin sayısı da önemli oranlarda artış gösteriyor. 2020 yılına gelindiğinde Türkiye’de elleçlenen 11,7 milyon TEU (316 milyon ton) konteynerin 8,2 milyon TEU’su (221 milyon ton) KTO ortaklı limanlar tarafından elleçlenirken, %100 yerli sahipli ve/veya ortaklı terminallerde ve limanlarda konteyner elleçleme miktarı ise sadece 2,6 milyon TEU (70 milyon ton) olarak kaydediliyor. Bu durum 2022 yılında da değişmiyor.

KTO’LAR TİCARETTE LİMANI CANLANDIRIYOR

KTO’ların liman ve terminal işletmeciliğindeki önemine değinen Türklim Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, “Hazırlamış olduğumuz rapor, KTO’ların liman işletmeciliğindeki rolünü hem nitel hem de nicel olarak tüm açıklığıyla ortaya koyuyor. Ülkemizdeki KTO varlığının bazı avantaj ve dezavantajları olsa da küresel konjonktür dikkate alındığında bu varlığın pek çok yönüyle ülkemize ve sektörümüze önemli kazanımlar sağladığı oldukça açıktır. KTO’lar, Türk dış ticaretine ve ülkemizin rekabet gücüne büyük ivme kazandırıyor. Örneğin ülkemizdeki tüm limanların bir yılda elde ettikleri cironun hacmi yaklaşık 10 milyar dolarken, limanlarımız üzerinden gerçekleştirilen Türkiye dış ticaretinin ekonomik değeri 200 milyar doların üzerindedir” dedi.

REKLAM

Dış ticarette denizyolunun payı her geçen gün artarken buna bağlı olarak KTO’ların yarattığı olumlu katkı da artmaya devam ediyor.

EKONOMİ İhracattaki rekorlar limanlardaki hareketliliği artırdı: 450 milyon dolarlık yatırım