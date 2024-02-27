Dünyaya teknoloji ihraç ediyor: Argela'nın mobil çözümleri bölge ülkelerde

Türk Telekom iştiraki Argela ile Azercell arasında yapılan iş birliği anlaşmasıyla Azercell, Argela'nın yeni nesil Network ve Müşteri Güvencesi ürünlerini sistemine entegre edecek. Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Fuar kapsamında çok sayıda ulusal ve uluslararası iş birliğine imza atmaya hazırlanan Türk Telekom'un ilk duyurusu, Azerbaycan’ın lider mobil operatörü Azercell ile yaptığı anlaşma oldu.

UÇTAN UCA GÖRÜNÜRLÜK

Bu kapsamda Türk Telekom'un yenilikçi çözümler üreten iştiraki Argela Network Müşteri Güvencesi (NCA) platformunun yeni ürünlerini sistemine entegre eden Azercell, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Gerçek Zamanlı İzleme (RTM), Hizmet Kalitesi İzleme (SQM) ve Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM) platformlarını barındıran Argela NCA Ürün Paketi, büyük veri analitiğine dayanan yapısıyla ağ operatörlerinin, ağları ve hizmetleri üzerinde uçtan uca görünürlük elde etmelerine olanak tanıyor. Tüm popüler OTT uygulamaları ve video akış hizmetleri de dahil olmak üzere ses ve veri hizmetleri için gerçek zamanlı izleme ve anormallik tespit imkanı sunan platform, her abonenin hizmet deneyimine ilişkin önemli veriler de sağlıyor.

KÜRESEL ARENADA KÖPRÜ ROLÜ ÜSTLENİYORUZ

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuyla ve 'Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı' yapmak hedefiyle çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. Önal, "Teknoloji birikimimizi iş birlikleri ve projelerle yerli ekosistemin güçlenmesini desteklemek amacıyla kullanıyor, çözümlerimizin global arenada da pazara girmesi için köprü rolü üstleniyoruz" dedi.

Yeni nesil şebekeler için iş birliği

Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin hayata geçirilmesi için ZTE ve Netaş ile iş birliği yaptı. GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde bir araya gelen Türk Telekom, ZTE ve Netaş üst yönetimleri arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken başta teknoloji olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir değerler oluşturmak öncelikli amaçlarımızın başında geliyor. Teknolojilerimizin güç kaynaklarını sürdürülebilir enerji kaynaklarına dönüştürecek, yapay zeka çözümleriyle kaynak optimizasyonu ve enerji tasarrufu sağlayacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

YERLİ ÜRÜNLERLE BİLGİ BİRİKİMİNE KATKI

Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı Peng Aiguang ise iş birliği ile ilgili olarak; “Türk Telekom ile birlikte hem global hem de Türkiye’deki bilgi birikimi ve tecrübemizle önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojileri ve yerli ürünleri barındıran projeleri hayata geçirmek adına imzaladığımız iyi niyet sözleşmesinden ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek isterim” açıklamalarında bulundu.







