e-ticaret müşteri rekoru kırdı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, e-ticaretin 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini paylaştı. 2017 yılının e-ticaretin daha da bilinir olması açısından önemli bir yıl olduğunu ifade eden Ekmekçi, “2017’de yapılan alışveriş günleri ve kampanyalar tüketiciden ilgi gördü. e-ticaretin bilinirliği açısından 2017 önemli bir yıldı” dedi.

Bu yıl internetten alışveriş ile tanışan müşteri sayısında rekor kırıldığını belirten Ekmekçi “Bunun sebebi, e-ticaretin özel alışveriş günleriyle bilinirliğinin artırılmasıydı” dedi. Ekmekçi, 2018’in ilk ayında kredi kartlarının online alışverişe kapatılması dolayısıyla sektörü büyük bir riskin beklediğine dikkat çekti. Ekmekçi, 2018’de, bu yıldaki oranların altında bir büyüme beklemediklerini, daha fazla internet ve mağaza, online ve offline birlikteliği göreceklerine inandıklarını söyledi. Geleneksel perakendecilerin dijitalleşmeyi kendilerine hedef olarak koyduğunu, bunun meyvelerinin de 2018’de alınacağını belirten Ekmekçi, gelecek yıl minimum yüzde 35’lik büyümenin yakalanması gerektiğini kaydetti.

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Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi

MERDİVEN ALTI TEHLİKE OLUŞTURUYOR

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, hiçbir mevzuata bağlı olmadan satış yapan sitelerden tüketicinin göreceği zarara dikkati çekerek, yanlış alışveriş deneyimlerinin müşterileri e-ticarete karşı temkinli olmaya yönelttiğini söyledi.Kaçak e-ticaretin 2018’deki risklerden biri olduğunu vurgulayan Ekmekçi, uzun vadede bu satışların artmasının sektöre zarar vereceğini, bu gibi site ya da hesaplar karşısında da tüketicinin korumasız kaldığını söyledi. Ekmekçi, tüketiciyi bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Hiçbir regülasyona tabi olmayan bu satışlar tüketicinin mağdur olmasına sebep oluyor. Sosyal medya tarafında tüketiciye en cazip gelen taraflardan biri kapıda ödeme avantajı gibi dursa da, cayma hakkını tüketiciye kullandırmıyorlar. Şu an bazı yasal e-ticaret sitelerinde de kapı ödeme seçeneği mevcut. 2018’de sektörün, müşterilerin taleplerine göre bu gibi hizmet çeşitlerini artırması gerekebilir. 2018 için daha değişik ödeme ve teslimat yöntemlerini geliştirmemiz son derece önemli.”

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