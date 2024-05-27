|
Ekonomi

ECB'nin para politikasına yönelik dikkat çeken çıkış: Kısıtlayıcı bölgede tutması gerekecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, Bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini ifade etti.

14:37 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Financial Times'a açıklamalarda bulunan Lane, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı enerji fiyatları şokundan dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha fazla etkilendiğini belirtti.


Buna rağmen Bankanın uyguladığı para politikasıyla Avro Bölgesi'nde enflasyonu frenlemeyi başardığını ifade eden Lane, ECB Yönetim Kurulu'nun enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini sağlamak için faiz oranlarını bu yıl kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini vurguladı.


Philip Lane, maliyet baskılarının hala önemli olduğunu söyledi. "Merkez bankacılarının amacı mümkün olduğunca sıkıcı olmaktır." diyen Lane, ECB'nin beklenmedik bir hamleyle piyasaları şaşırtacağı yönündeki endişeleri reddetti.


Lane, enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefine sürdürülebilir şekilde kavuşuyor olduğunu anlatarak, Bankanın gelecek ay faizler konusunda "büyük bir sürpriz olmazsa" kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ifade etti.

Faiz oranlarının enflasyonu düşürmeye katkıda bulunmaya devam etmesi gerektiğini dile getiren Lane, bu nedenle verilerin dikkatle değerlendirileceğini ve ardından "kısıtlayıcı aralık içinde aşağı doğru hareket etmenin orantılı ve güvenli olup olmadığına" karar verileceğini kaydetti.


Bu arada, Avro Bölgesi'nde enflasyon 2022 yazında keskin bir şekilde yükseldiğinde, ECB faiz oranlarını artıran son büyük merkez bankalarından biri oldu.

Yatırımcılar, ECB'nin 6 Haziran'daki Yönetim Konseyi toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürmesini bekliyor.






#Avrupa Merkez Bankası (ECB)
#Philip Lane
#Enflasyon
#faiz
#Avrupa Merkez Bankası
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Araba alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İndirim kampanyaları 300 bin liraya kadar çıktı