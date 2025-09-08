Ekonomide 3 yıllık yol haritasını içeren Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Orta Vadeli Program’da 2025 yılına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 28,50, 2026 yılında yüzde 16, 2027’de yüzde 9 ve 2028 tahmini ise yüzde 8 olarak belirlendi.

Kişi başına düşen gelir ise 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 dolar olarak öngörüldü.