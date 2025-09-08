Yeni Şafak
Ekonomide 3 yıllık yol haritasını içeren Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

00:408/09/2025, Pazartesi
Fotoğraf: Arşiv
Ekonominin 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete’de yayımlandı. Programa göre Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3 ve 2028’de yüzde 5 oranında büyümesi öngörülüyor.

Ekonominin 2026-2028 dönemi yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da 2026'da yüzde 3,8, 2027 yılında yüzde 4,3 ve 2028 yılında ise yüzde 5 büyüme öngörüldü.


2027'de enflasyonda tek hane hedefleniyor

Orta Vadeli Program’da 2025 yılına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 28,50, 2026 yılında yüzde 16, 2027’de yüzde 9 ve 2028 tahmini ise yüzde 8 olarak belirlendi.

Kişi başına düşen gelir ise 2026 için 18 bin 621 dolar, 2027 için 19 bin 710 dolar, 2028 için 20 bin 987 dolar olarak öngörüldü.


#Ekonomi
#Orta Vadeli Program
#Resmi Gazete
