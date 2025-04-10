Elektriğe yüzde 50 destek veriyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte yeni bir zam planı olmadığını vurgulayarak “Devlet olarak faturaların yüzde 50’sini karşılamaya devam ediyoruz” dedi. TBMM’de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik zammı ile ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, zamdan önce devletin faturalarda yüzde 60 sübvansiyon sağladığını şimdi ise yüzde 50 sübvansiyon sağlanacağını vurguladı.





MALİYETİ YANSITMIYORUZ

Halihazırda elektrik faturalarının yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığının altını çizen Bayraktar, “Son fiyatlarla bile gelinen durum budur. Aslında maliyetleri yansıtmış değiliz" dedi. Enerji Bakanı, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşları desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.





ELEKTRİK TARİFELERİ DEĞİŞMİŞTİ

Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artışa gidilmişti. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 lira olarak belirlendi. Doğal gazda ise mesken abonelerine artış yapılmamıştı.





1,5 MİLYON TON KARBON SALIMI ÖNLENECEK

Enerjisa Üretim, rüzgar türbini üreticilerinden Nordex Group ile tedarik, kurulum ve türbin bakım anlaşması imzalandı. Yapılan iş birliği kapsamında Türkiye’de 108 Nordex türbini üretilecek. Böylece yılda yaklaşık 1,2 milyon hanenin elektrik tüketimine denk gelen ihtiyacın karşılanması ve yılda yaklaşık 1,5 milyon ton karbon salımının engellenmesi hedefleniyor. Kopenhag’da gerçekleşen iş birliğinin imza törenine Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, gerçekleştirdikleri iş birliği sayesinde hem yerli üretimi hem de istihdamı destekleyerek Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağladıklarını vurguladı.



