Elektrikte kurulu güç 122 bin megavatı aştı

Türkiye, 2025 yılını elektrikte 122 bin 519 megavatlık kurulu güçle tamamladı. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı da yükselişine devam etti. Toplam elektrik kurulu gücünün, yüzde 62,3’üne karşılık gelen 76 bin 281 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. 2025 yılında toplam elektrik tüketimi 360 bin 929 gigavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, bu tüketime 362 bin 992 gigavatsaatlik rekor üretimle karşılık verildi.

2035 HEDEFİNİN ÜÇTE BİRİNİ YAKALADIK

Geçen yıl sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 109 megavat ile yüzde 20,5’e, rüzgârın payı da 14 bin 774 megavat ile yüzde 12,1’e erişti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise 2025’te yüzde 32,6 ile 39 bin 883 megavata çıkmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgâr kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini anımsatarak, “Güneş ve rüzgâr kurulu gücümüzün toplamı, 40 bin megavata yaklaştı. Böylece, güneş ve rüzgârda 120 bin megavat kurulu güç hedefimizin üçte birini yakaladık” dedi.

YEŞİL ENERJİNİN PAYI YÜZDE 56,7 OLDU

2025 yılında güneş kaynaklı elektrik üretim oranının yüzde 10,5, rüzgârın üretimdeki oranının da yüzde 10,7 ile tüm zamanların en yüksek yıllık seviyesine çıktığını kaydeden Bakan Bayraktar, “Buna göre, 2025 yılında toplam elektrik üretimimizin beşte birinden fazlasını rüzgâr ve güneşten karşıladık” diye konuştu. Toplam üretimin yüzde 56,7’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını da ifade eden Alparslan Bayraktar, “Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.







