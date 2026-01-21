33 milyar tonluk dev rezerv buldular! Bir ülkeye tam 300 yıl yetecek

300 yıl yetecek kömür rezervi

Yeni enerji üretim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Tokayev, bu alanda ülkenin avantajlarının gerektiği gibi değerlendirilmediğine işaret ederek Kazakistan’ın 33 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu ve bu rezervin mevcut tüketim oranlarıyla 300 yıl yeteceğini bildirdi.



