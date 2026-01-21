Yeni Şafak
33 milyar tonluk dev rezerv buldular! Bir ülkeye tam 300 yıl yetecek

09:5221/01/2026, Çarşamba
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin 33 milyar tonluk kömür rezervine sahip olduğunu ve 300 yıl yeteceğini açıkladı. Tokayev ayrıca, kömürle üretim yapan tesislerin geliştirilmesine "ulusal proje" statüsü verileceğini duyurdu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaklaşık 33 milyar ton kömür rezervi bulunduğunu ve bunun 300 yıl yeteceğini bildirdi.


Tokayev, Kızılorda kentinde düzenlenen Ulusal Kurultay’ın 5. Toplantısı'nda ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.


300 yıl yetecek kömür rezervi

Yeni enerji üretim kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Tokayev, bu alanda ülkenin avantajlarının gerektiği gibi değerlendirilmediğine işaret ederek Kazakistan’ın 33 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu ve bu rezervin mevcut tüketim oranlarıyla 300 yıl yeteceğini bildirdi.


Halihazırda her yıl 110 milyon ton kömür ürettiklerini belirten Tokayev, “Kömür, stratejik varlığımızdır.” ifadesini kullandı.


Kömür üretimine ulusal proje statüsü

Tokayev, kömürle enerji üretimi yapan tesislerin geliştirilmesine "ulusal proje" statüsü verileceğini dile getirerek, hükümete "bu konuyu 20 Mart’a kadar çözme" talimatı verdi.

#rezerv
#Kazakistan
#Cömert Tokayev
