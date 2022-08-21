Ekonomi Emekliler banka promosyonu karmaşasından rahatsız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emekliler banka promosyonu karmaşasından rahatsız

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen banka promosyonunun tam bir karmaşaya dönüştüğünü belirterek, bankaların emeklilere çok düşük rakamlar teklif ettiğini, promosyonun konuşulduğu masada emeklileri temsilen kendilerinin de yer almaları gerektiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Emekliler banka promosyonu karmaşasından rahatsız
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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilere, aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi talebini ilk kez TÜED'in gündeme getirdiğini söyledi.

Emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için yaklaşık 10 yıl boyunca yasal mücadele verdiklerini vurgulayan Ergün, bunun 2015’te başarıyla sonuçlandığını kaydetti.

"Kamu bankalarının promosyon miktarı yetersiz"

Bugüne kadar emeklilerin TÜED'in mücadelesi ve girişimleri sayesinde çeşitli bankalardan farklı miktarlarda promosyon aldığını belirten Ergün, şöyle konuştu:

  • "Bugün geldiğimiz noktada bilhassa kamu bankalarının yetersiz kalan ödemeleri ile karşı karşıya kaldık. Özel bankalarla görüşmelerimiz neticesinde emeklilere banka promosyonunu 8-9 bin lira seviyesine yükseltmeyi başardık ama kamu bankalarının promosyon rakamını hala 750 lira civarında tutması büyük bir haksızlık. Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubeleri olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor. Emeklilerimiz, banka promosyonu konusundaki karmaşa ve standartsızlıktan rahatsız. Bankalar emeklilerimize çok düşük rakamlar teklif ediyor. Emeklinin promosyonunun konuşulduğu masada emeklileri temsilen biz de olmalıyız."

"Emeklileri mecbur bırakan zorunluluklar kaldırılmalı"

Ergün, aylıklarını başka bankalara taşımak isteyen emeklilerin daha yüksek promosyon alabilme girişimlerinin bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engellendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

  • "Emeklilerimiz düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaktadır. Bu büyük bir haksızlıktır. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereği talep edip kazandığımız promosyon hakkımızın, yine Anayasa’mızın eşitlik kuralı gereği çalışanların aldıkları seviyelere yükseltilmesini en doğru ve adil çözüm yolu olarak görmekteyiz. Promosyonu, emekli için bir sorun yumağı olmaktan çıkarıp yüzleri güldürecek ve bütçesine küçük de olsa katkı sağlayacak bir düzeye çekmek gerekmektedir. Emeklileri bankalara mecbur bırakan zorunluluklar da kaldırılmalıdır."

Yetkili isimden emeklileri sevindirecek açıklama: Promosyon 20 bin liraya çıkabilir
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Maaşlarını taşıdıkları bankalardan promosyon teşviki alan emeklileri sevindirecek bir açıklama geldi. Son günlerde promosyonları 7 bin 500 liraya çıkan emeklilerle ilgili haberi, özel bir banka yetkilisi verdi.
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söz konusu promosyon yarışının daha yeni başladığı belirtilerek, kısa sürede 10 bin liraya kadar yükselebileceği oyuna kamu bankalarının girmesiyle bu rakamın 20 bin liraya kadar çıkabileceği belirtildi.
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SuperHaber'e konuşan yetkili, \"7 bin 500 lira çok büyük rakam gibi geliyor. Oysa Denizbank 2015 yılında 300 lira promosyon verdi. Enflasyon ile kıyasladığımızda bugün söz konusu promosyonun en az 15 bin lira olması gerek\" dedi.
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Promosyon yarışının kısa sürede 10 bin liraya ulaşacağını da söyleyen yetkili, “Daha kamu bankaları ortaya çıkmadı. Bugün kamu bankaları normal kurum maaş ihalelerinde 3 yıl için 20 bin liraya kadar promosyon veriyorlar. Bugün özel bankalar 3 yıllığına 7 bin lira veriyor. Bu nedenle kamu bankaları tüm dengeleri değiştirebilir” diye konuştu.
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KİM NE VERİYOR?<br><br>
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DENİZBANK <br><br>Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.<br><br>
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AKBANK<br><br>SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. <br><br>SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL’ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanılabilecek.
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ZİRAAT BANKASI<br><br>SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;<br><br>1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,<br><br>1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,<br><br>2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,<br><br>3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
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HALKBANK <br><br>1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.<br><br>
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VAKIFBANK<br><br>1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;<br><br>1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,<br><br>1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,<br><br>2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL<br><br>3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Title
İŞ BANKASI<br><br>Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor. <br><br>1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,<br><br>1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,<br><br>2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.
Title
GARANTİ BBVA<br><br>1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.<br><br>
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YAPI KREDİ<br><br>Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1 bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor.
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QNB FİNANSBANK<br><br>QNB Finansbank, 5 binTL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
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INGBANK<br><br>Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon ödenir. <br><br>Yapılana açıklamaya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylece emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilme imkanını yakalıyor.
Title
TEB<br><br>Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor.
Yetkili isimden emeklileri sevindirecek açıklama: Promosyon 20 bin liraya çıkabilir
Bankaların emeklilere ödediği promosyon ücretleri 7 bin 500 liraya kadar ulaştı. Bu rakamın çok da yüksek olmadığını ve kısa sürede 10 bin liraya ulaşacağını belirten özel bir bankanın yetkilisi, "Daha kamu bankaları ortaya çıkmadı. Bugün kamu bankaları normal kurum maaş ihalelerinde 3 yıl için 20 bin liraya kadar promosyon veriyorlar." dedi.
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