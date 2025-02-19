EMLAK KONUT GYO 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın detaylarını açıkladı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un dün duyurduğu kampanyanın detaylarını açıkladı. Yılmaz, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için peşinatsız veya düşük peşinat koşullarıyla düzenlenen Kazançlı Yatırım Kampanyası’nın İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsadığını duyurdu. Vatandaşlara 3 farklı finansman modeli sunduklarını belirten Yılmaz, “İlk 12 aylık taksit ödemelerinizi Emlak Konut’un yaptığı seçenekleri de sunduğumuz kampanyamızın vatandaşlarımıza ve gayrimenkul sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Emlak Konut GYO, 25 projesini kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nı duyurdu.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlendiği basın toplantısında kampanyanın detaylarını açıkladı. Emlak Konut olarak üç farklı finansman modeli geliştirdiklerini belirten Yılmaz, İstanbul’da 6 milyon TL’den başlayan fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunduklarını dile getirdi.
2024’ü başarıyla tamamlayan Emlak Konut’un 2025 hedefi de büyük
Yılmaz, Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında 2024 yılındaki başarıları ve 2025 hedeflerine yer verdi.
TÜİK verilerine göre 2024 yılında 1,5 milyon konut satışı olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir.” dedi.
Bu yıl içinde 45 yeni ihalenin yapılmasını planladıklarını belirten Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
Emlak Konut’un “kazançlı yatırım kampanyası” için sunulan 3 finansman modeli
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki birbirinden değerli 25 projeyi kapsayan “Kazançlı Yatırım Kampanyası”nın detaylarını şu şekilde dile getirdi:
Yasir Yılmaz, Kazançlı Yatırım Kampanyası ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için sunulan 3 farklı finansman modelini anlattı;
- • Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Peşinat ödemeden ev sahibi olma imkanı sunulan seçenekte, taksit ödemeleri de her geçen ay azalarak devam ediyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği de sunulmakta.
- • İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı ödeme yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.
- • Üçüncü modelde, Emlak Konut ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyor. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.
Leasing destekli finansman modelinde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için finansman imkânı sağlanıyor. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ayrıca 120 aya kadar da vade imkânı da sunulmaktadır.
İstanbul’da 6 milyon TL’den başlayan fiyatlar
Kazançlı Yatırım Kampanyası’na son başvuru tarihi ne zaman?
Ayrıca Yılmaz, kampanyadaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu vurgulayarak ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu söyledi.
Bu arada Emlak Konut’un “Kazançlı Yatırım Kampanyası” hakkında detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut’un www.emlakkonut.com.tr web sitesinden, 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabilirler.