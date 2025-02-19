EMLAK KONUT GYO 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın detaylarını açıkladı

“Emlak Konut olarak 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Açıklanan son finansal verilerimize göre, 2024 yılında toplam 5 bin 620 gayrimenkul satışı gerçekleştirerek, 51 milyar liralık ön satış ve arsa satışı geliri elde ettik. Aktif büyüklüğümüzü 177 milyar liraya ulaştırarak sektördeki liderliğimizi teyit ettik. Böylece 2024 yılı kâr hedefimizi de başarıyla korumuş olduk. 2025 yılında daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, bu yıl içerisinde 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 77,2 milyar liralık satış toplam geliri hedefliyoruz ve 12 milyar liralık kâr elde etmeyi planlıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adım olarak İstanbul Esenler Atışalanı’ndaki 2. Etap projesinin ihalesinde ilk oturumu dün gerçekleştirdik. İkinci ihalemiz olan İzmir Çeşme Dalyan projemizin ihalesinin duyurusunu önceki gün yaptık”