En iyi 100’de yükselişe devam

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi yayın organı Defense News tarafından hazırlanan ve her yıl, bir önceki yıla ait finansal rakamlarla güncellenen ‘Top 100’ listesinin 2024 yılı sonuçları açıklandı. Dünyanın en büyük 100 savunma ve havacılık şirketinin derlendiği listede Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü, 2022 yılında 3, geçen yıl ise 4 firmayla temsil edilirken bu yıl 5 firmaya ulaştı.





MKE 84. SIRADAN LİSTEYE GİRİŞ YAPTI

Listede Türk şirketleri basamakları beşer onar çıkarken, listede ilkler de yaşandı. Geçtiğimiz yıl 47’nci sırada listede yer alan ASELSAN, bu yıl 42’nci sıradan listede yer buldu ve listede en yukarıda yer alan Türk şirketi oldu. TUSAŞ ise geçtiğimiz yıl listede 58. sırada bulunurken, bu yıl 50’nci sıraya yükseldi. Listeye 2019’da 96. sıradan giren, 2020’de 89. sıraya yükselen ve 2021’de ise listeden düşen Roketsan, 2022’de 86. sıradan listeye tekrar giriş yapmıştı. Roketsan, bu yıl ise 71’inci sıraya yükseldi. Listede en büyük sürpriz ise Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE A.Ş) oldu. İlk kez listeye giren MKE., 84’üncü sıraya yerleşti. Geçtiğimiz listede 100’üncü sırada bulunan ASFAT ise 94’üncü sıraya yükseldi.





İLK 10 ŞİRKETİN 6'SI ABD'DEN

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol dünya savunma sanayii devleri arasında yükselişlerinin devam ettiğini belirterek, “2030’da dünyada ilk 30 arasında yer alma hedefine koşuyoruz. Tüm başarılarımız ülkemize armağan olsun” ifadelerini kullandı.

Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı Lockheed Martin zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, Boeing 6. sırada kendisine yer buldu. BAE Systems 7, China State Shipbuilding Corporation Limited 8, China North Industries Group Corporation Limited 9 ve L3Harris Technologies 10. sırada yer aldı.





5 ÜLKEDEN BIRI OLDUK

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Haluk Görgün, ilk 100’de 5, ilk 50’de 2 şirket ile zirve yolculuğunun devam ettiğini belirterek, ''Türkiye, dünyada ilk 100 listesinde 5 ve üzeri şirketi bulunan 5 ülkeden biri oldu. Sayımız artıyor, yükselişimiz sürüyor, gücümüz büyüyor. Savunma sanayii şirketlerimiz, global arenadaki yükselişlerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu başarının arkasında Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislerinin akıl ve alın teri bulunuyor'' dedi.



